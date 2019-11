‘Mega fail’ de AMLO al recibir a José Urquidy, pitcher de los Astros

El mandatario lo elogió como el segundo mexicano en ganar un juego de Serie Mundial, pero… “tenía otros datos”

El pitcher mexicano José Urquidy fue recibido la tarde de este martes en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El momento de la distinguida visita, con todo y el dato erróneo del mandatario, quedó registrado en un video que apareció más tarde en su cuenta oficial de Twitter.

“Recibí a José Luis Urquidy, tremendo pitcher mexicano de los Astros de Houston, que ganó un importante juego en la Serie Mundial”, se puede leer en el texto que acompaña el video.

Recibí a José Luis Urquidy, tremendo pitcher mexicano de los Astros de Houston, que ganó un importante juego en la Serie Mundial. pic.twitter.com/5JpkB0V4VR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 6, 2019

“Tremendo pitcher mexicano de Mazatlán, Sinaloa, estuvo en la Serie Mundial con Astros. Es el segundo pitcher mexicano después de Valenzuela que gana un juego de Serie Mundial. Me da mucho gusto que esté de visita en homenaje a este tremendo pelotero que con esfuerzo y mucho sacrificio, con el apoyo de su familia salió adelante”, explicó AMLO en el video; sin embargo, no es el segundo, sino el tercero, porque lo que el presidente de México olvidó es que Aurelio López, una de las más grandes leyendas del béisbol mexicano también ganó un juego de Serie Mundial y, de hecho, el decisivo con el que los Tigres de Detroit se coronaron en 1984 ante los Padres.

En el video, el presidente de México también recordó su pronóstico fallido de que el equipo de Houston se llevaría el Clásico de Otoño.

“Pronostiqué que Astros iba a ser campeón de la Serie Mundial, no fue así, quedó muy cerca, muy cerca; así es el beisbol, como la buena política, no siempre se gana, lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor, más profesional”.

El sinaloense no llegó con las manos vacías, sino que le obsequió al manda más mexicano una de sus camisolas. AMLO la tomó con gusto y aprovechó el momento para mostrarle al beisbolista algunos objetos preciados que conserva y que reflejan su gran gusto por el beisbol, entre ellos una camisola del puertorriqueño Yadier Molina y pelotas firmadas por Hank Aaron, Pete Rose y una más con la rúbrica del Papa Francisco.

Por su parte, el pelotero agradeció el cálido recibimiento del presidente.

“Muy contento de estar aquí y muy agradecido por los detalles, como dice usted estamos aquí para apoyar el deporte a través de niños, a salir adelante y poco a poco tratar de ser profesionales siempre”, mencionó el pitcher.

Urquidy abrió el juego 4 de la Serie Mundial, donde tiró 5 entradas completas, en las que recibió sólo 2 hits, ponchó a 4 bateadores y no dio ni una base por bolas. Ese día los Astros ganaron 8-1 a los Nationals y José se metió directo a los libros de historia como el tercer mexicano en obtener un triunfo en la Serie Mundial, aunque al final no pudo ganar el campeonato.