Video en vivo muestra una hamburguesa de McDonald’s que lleva 10 años sin pudrirse

Hasta 400,000 personas al día llegan a ver el video en vivo de esta hamburguesa

Hay mucha gente que piensa que la comida de McDonald’s no es de las más nutritivas. Sin embargo, no podemos negar que es una de las más resistentes al paso del tiempo. Y es que existe una hamburguesa que tiene 10 años de antigüedad y aún no se ha echado a perder. La mejor parte, ¡es que puedes verla en vivo!

Todo comenzó cuando la famosa cadena de comida rápida determinó cerrar sus restaurantes en Islandia en 2009. En ese momento, un cliente llamado Hjortur Smarason decidió comprar una última hamburguesa para hacer un curioso experimento.

“Escuché que (las hamburguesas de) McDonald’s nunca se descompone, así que solo quería ver si era verdad o no”, dijo Smarason, de acuerdo con Thrillist.

Desde ese momento, ya se cumplieron 10 años y la hamburguesa, aunque ha perdido un poco de color, aún no luce podrida.

Cabe señalar que Smarason también guardó un paquete de papas fritas el cual luce también intacto, y ambos platillos se encuentran en un gabinete que tiene un vidrio protector y que se encuentra en un hostal. Además, hay una transmisión en vivo grabando en todo momento el estado de los alimentos, según reporta la BBC.

“Es algo divertido, por supuesto, pero te hace pensar en lo que estás comiendo. No hay moho, sólo el envoltorio de papel parece viejo“, dijo Siggi Sigurdur, quien es el propietario del hostal donde está el gabinete.

Sigurdur también dijo que hay turistas que van desde todas partes del mundo a ver la hamburguesa, y que el sitio web donde se transmite el video llega a tener hasta 400,000 visitas diarias.

Puedes ver dicho video haciendo clic aquí.

Ante este fenómeno, McDonald’s comentó que, en el ambiente adecuado, las hamburguesas de la empresa podrían descomponerse normalmente, pero cuando no hay humedad en el ambiente, era improbable que les crecieran moho, bacterias o que se descompusieran.

–También te puede interesar: Las extrañas reglas que tienen que seguir los que se disfrazan de Ronald McDonald