Aleida Núñez lanza reto para “desenmascarar” a las famosas que no tienen un trasero natural

View this post on Instagram

Estaré CANTANDO en el LUNARIO de la CDMX 🎤🎵💃🏼el 15 de NOV con mis amigos de @sonora_dinamita no se lo pierdan contrataciones de mi show www.aleidanunezofficial.com boletos en https://www.ticketmaster.com.mx/event/140057231A227BD2 #cumbia #show #aleidanuñez