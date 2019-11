Alejandro Sanz rinde tributo a José José cantando “El triste”

El cantante español se presentó este en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su tour #LaGira

Arropado por 40 mil seguidores, cifra oficial, y tras una hora de retraso, Alejandro Sanz brindó #LaGira en un Foro Sol que no lucía lleno.

A las 21:30 horas, entre luces azuladas y acompañado de sus músicos, apareció el cantante español, y, como si fuese un truco de magia, mientras interpretaba “Hoy Que No Estás”, fueron arribando los últimos fans al recinto.

“¡Arriba México!“, invitó el músico, quien con proyecciones de figuras geométricas al fondo y múltiples reflectores tornó la presentación en una fiesta al ritmo de “Azúcar en un Bowl” y “Aquello Que Me Diste”, como endulzando el retraso.

“No sé ni qué decir, no soy mucho de hablar ni todo eso, prefiero hacer las canciones, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de darles las gracias”, expresó el cante.

Aseguró que sería una noche inolvidable, como tantas que le han regalado en este País. “¡Los quiero un chingo! ¡Va por ustedes! Vamos a dejarlo todo en el escenario para que la pasen lo mejor posible, ¡viva México!“, expresó Sanz.

Junto a su primera invitada de la noche, Paty Cantú, interpretó “No Tengo Nada”; a ella le siguieron otros cantantes, sus coristas, quienes lo acompañaron en éxitos como “Deja Que Te Bese” y “Looking for Paradise”, temas que originalmente grabó con Marc Anthony y Alicia Keys, respectivamente. Con ellos también puso a cantar a los asistentes, mujeres mayores de 30 años en la mayor proporción.

Rodeado por una proyección que simulaba ser una noche estrellada, y sentado en su piano, el músico tornó de romance el momento con canciones como “Los Lugares”, “Mi Marciana” y “Mi Persona Favorita”.

Ese momento lo aprovechó para ondear la Bandera mexicana y colocársela en el cuello en muestra de su aprecio.

Si bien el motivo de la gira era promover su último álbum, #ElDisco, fue a través de éxitos como “No Es Lo Mismo”, “Quisiera Ser” (aquí, acompañado de Ximena Sariñana) y un medley de temas como “¿Y Si Fuera Ella?”, “Amiga Mía” y “Mi Soledad y Yo”, esta última junto a Mon Laferte, que Sanz explotó los ánimos de su público, probando seguir en los corazones que conquistó desde sus primeras producciones.

El concierto, de más de hora y media de duración y que incluyó también un homenaje a José José, con “La Nave del Olvido”, culminó a ritmo de “Corazón Partío”, apelando a los recuerdos de sus fans, quienes emocionados ovacionaron ambos temas, finalizando la velada entre luces con los colores verde, blanco y rojo.