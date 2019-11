Supermercados Whole Foods retiran vegetales por contaminación bacteriana

La listeria puede causar serias infecciones posiblemente mortales

Whole Foods Market está retirando varios productos vegetales de sus tiendas en todo el país, días después de que un proveedor desechó sus verduras ante una posible contaminación bacteriana.

Hasta la fecha no se han reportado enfermedades relacionadas con estos vegetales, pero Mann Packing Co., compañía que surte a Whole Foods y otros minoristas, dijo la semana pasada que estaba retirando productos vegetales después de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) notificaran sobre la posible contaminación con listeria monocytogenes, que puede causar serias infecciones posiblemente mortales.

Decenas y docenas de productos Whole Foods han sido afectados. La lista de artículos retirados por cada estado puede consultarse aquí.

El retiro sólo afecta a los productos que se enumeran en esa página. Estaban disponibles en ensaladas y buffets de comida caliente o en envases de plástico.

Los vegetales afectados se vendieron entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre, informó NBC News.

Los clientes que compraron cualquiera de esos artículos en Whole Foods pueden llevar un recibo válido a las tiendas para obtener un reembolso completo. Para preguntas adicionales pueden llamar al 1-844-936-8255.

Los niños pequeños, las personas de salud frágil o edad avanzada pueden ser víctimas de infecciones particularmente peligrosas de listeria monocytogenes.

Las personas sanas pueden sufrir sólo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. La infección por listeria también puede causar abortos involuntarios y muertes fetales entre las embarazadas.