Para Ricardo La Volpe América es favorito, pero no descarta una sorpresa de Anselmi con Cruz Azul

Fiel a su estilo, directo, puntilloso, sin intentar bien quedar bien con nadie, más que con su filosofía futbolística, el director técnico argentino Ricardo La Volpe, en charla telefónica con La Opinión, puso de favorito al América en la gran final del torneo Clausura 2024 por la mayor calidad de sus individualidades, pero no descartó que la gran labor de su compatriota Martín Anselmi pueda darle una sorpresa a las Águilas.

“Por las individualidades, el América es favorito, la duda está en que no tienen el mismo rendimiento del torneo pasado que fueron campeones. Creo que el America del año pasado era más claro y profundo, porque las individualidades estaban con mucha más creatividad. Diego Valdés estaba más efectivo, pero la calidad de jugadores yo sé que la tienen.

Entonces si vuelve un Valdés a enchufarse, tener esa brillantez y Fidalgo con mayor soltura, América tiene un 15 o 20 por ciento más posibilidades de coronarse por esas individualidades, creo que tienen más punch que Cruz Azul. Creo que Cruz Azul tiene un buen sistema, le funcionó bien, pero creo y veo más inferior al Cruz Azul”, dijo.

Empero no descartó totalmente a la Máquina de que pueda dar una sorpresa en el juego del domingo e incluso valoró el trabajo de su compatriota Martín Anselmi, de quien dijo hizo una gran labor de llevar a un equipo que estuvo en el torneo anterior en el sitio 15 de la tabla a una gran final.

“El trabajo de Martín Anselmi está claro, pero si vos me dices que no ganó la final, bueno, el trabajo ahí está. Creo que faltan 90 minutos, no hay una claridad de qué ya ganó este, o ya ganó el otro. Es cierto que el domingo puede haber más público del América en el Estadio Azteca que el que hubo el otro día en el Estadio Azul, pero yo le digo a mis jugadores, la gente no juega, seguimos jugando 11 contra 11, son las mismas dimensiones de la cancha, y tampoco hay pretexto de la altura.

Tampoco puede pesarte eso, no hay ventaja para ninguno de los dos, Además puede haber cambios en las alineaciones, sobre todo en el Cruz Azul, porque creo y estoy seguro de que el América saltará a la cancha con los mismos once hombres y Cruz Azul quizá mande al uruguayo Camilo Cándido y Carlos Rotondi aparezca más adelante, como también que juegue adelante Ángel Sepúlveda con Uriel Antuna”.

A su vez, Ricardo La Volpe no compartió las apreciaciones que circulan en redes sociales y en varios medios de comunicación respecto a que si Cruz Azul cayera derrotado el domingo, sería una verdadera vergüenza sumar tres finales perdidas con el América.

Ricardo La Volpe reconoce que la moneda está en el aire en la gran final entre América y Cruz Azul, más allá de que las Águilas tienen ventaja por su poderoso plantel. Foto: Imago7.

“La prensa tiene una manera de pensar y yo tengo otra distinta. Para mí, Martín Anselmi hizo un trabajo espectacular con haber llegado a la final, con un equipo que en la temporada pasada estaba muy atrás, en el sitio 15 de la tabla. Creo que el trabajo está demostrado, creo que tanto uno como otro técnico con haber llegado a una final ya es un éxito y no fracaso, como dicen algunos si pierden. Creo que las críticas son para vender, que para hacer un análisis bien hecho, creo que todo equipo que llega a una gran final hizo una gran temporada”, precisó.

Para finalizar La Volpe expuso que otro punto a favor del América es la profundidad de su plantel, de jugadores de mucha calidad, tanto en la cancha como en la banca y que eso a la hora de pelear por un resultado hace diferencia.

“Sabemos que América es más con el individualismo de sus jugadores, tiene a un Álvaro Fidalgo que rompe hacia adelante, tiene detrás a Jonathan Dos Santos y van adelante con Diego Valdés, con Julián Quiñones, con Alejandro Zendejas y con Henry Martín. Sin duda un plantel con mucha calidad de sus jugadores, tienen más banca y en un partido cuando un Carlos Rotondi se cansa después de 60 minutos no hay nadie que lo supla, entonces la banca del América les otorga ventaja”, concluyó.

