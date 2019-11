Despiden a directora de revista en México por atacar a familia Lebarón: no me provoca “ni tantita tristeza”

Controversiales tuits le cuestan el trabajo a Pilar Montes de Oca Sicilia

Pilar Montes de Oca Sicilia, quien era directora de la revista Algarabía, fue destituida del cargo luego de que compartiera polémicos tuits en contra de la familia LeBarón, víctimas en una masacre perpetrada por el narco en los límites de Sonora y Chihuahua.

“Los socios de Algarabía queremos refrendar nuestro compromiso con los valores y objetivos fundacionales de la revista: la difusión de la cultura en el más amplio sentido(…) Siempre evitando cualquier ofensa o controversia vana sobre temas de actualidad, coyunturales o sensibles”, lee el comunicado de la editorial que circula desde el viernes.

En sus expresiones en la red social, la lingüista dijo que la tragedia, en la que murieron seis niños y tres mujeres no le provocaba “ni tantita tristeza” por que son unos “delincuentes, malditos, abusadores”.

En otro de los comentarios, la exdirectora dijo que “les tocaba un destino peor que la muerte”.

Posteriormente, la mexicana pidió disculpas por sus declaraciones, aunque hizo mención del pasado dudoso de algunos miembros de la familia por supuestos vínculos con la secta sexual NXIVM.

“Quiero disculparme acerca de mis tuits sobre el asesinato de la familia LeBarón, ya que me hicieron pasar por … una psicópata que come niños y desea su muerte. Yo me impresioné mucho al saber del culto Ervil LeBarón, sus asesinatos, a su propio hermano, entre muchos más, y al leer los testimonios de algunas de las hijas que pertenecieron a la secta. Simplemente quise hacer patente que a veces ‘pagan justos por pecadores’ y que las deudas de ese tipo se pagan caro”, señaló en un comunicado.

De paso, facilitó un contacto y una dirección para quien quiera debatir sobre lo expresado en sus tuits.