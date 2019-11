Doble premio: gana su segundo premio de $50 mil en la lotería en dos meses

Una jugadora de lotería de Maryland está celebrando su buena suerte, por segunda vez

Después de un gran premio de lotería del juego de raspadito “$50,000 DEAL OR NO DEAL”, este otoño, una maestra del condado de Carroll, en Maryland, ha vuelto a ganar.

Esta vez, la residente de Airy, conocida como “The Advocate” en su comunidad, ganó otro premio de $50,000 dólares jugando el juego de raspadito “$5 Holiday Gold” de la Lotería de Maryland.

“Debido a que era un boleto recién lanzado, sabía que la mayoría de los premios aún estaban disponibles en el juego”, dijo “The Advocate”. “Compré dos boletos y me senté en el auto y los rasqué. El primero no ganó, pero el segundo me hizo gritar de alegría “.

La veterana de enseñanza de educación especial ganó rascando una caja que revelaba el símbolo de un bastón de caramelo, convirtiéndola en la ganadora del primer premio del juego de lotería. ¿Qué tan dulce es esta victoria? “The Advocate” dijo que este premio la ayuda a avanzar con sus dos proyectos comunitarios.

“Planeo usar este dinero para seguir cuidando a los miembros de mi familia, de 90 años, y para comenzar un negocio con un enfoque en el cuidado de personas mayores con discapacidades”, dijo. “Será necesario en el futuro cercano”.

“The Advocate” planea enseñar por varios años más antes de retirarse, pero está segura de que nunca dejará de ayudar a las personas. En septiembre, anunció planes para usar su primer premio de lotería de $50,000 dólares como capital inicial para el proyecto de cuidado de ancianos y una empresa destinada a proporcionar recursos de tutoría para estudiantes en su comunidad.