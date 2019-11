Se emocionó tanto al ganar más de $12 mil en la lotería que olvidó el boleto

La mujer de Baltimore casi pierde su premio

Una mujer de Maryland que obtuvo un premio mayor de $12,327 dólares en el juego Racetrax de la lotería estatal. estaba tan emocionada que dejó el boleto ganador en la tienda.

La residente de Baltimore, de 70 años, le dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland que estaba con su pareja y terminaron en el Centro Comercial Ravenwood en Towson porque querían comer.

Mientras su compañero entraba en un supermercado gigante para comprar los ingredientes de una comida, la jugadora de Racetrax se dirigió a E-Z Convenience, para matar el tiempo jugando. Racetrax es un juego animado por computadora de carreras de caballos con premios, de la Lotería de Maryland.

La afortunada hizo una apuesta Superfecta de dos sorteos en los caballos 2, 5, 10 y 7, usando números que son cumpleaños familiares. Permaneció en la tienda mientras se desarrollaban las carreras, pero no vio a sus caballos galopar a través de la línea de meta en ese orden.

“Solo miré la pantalla y vi mis números”, dijo. “Para ser sincera, ¡ni siquiera sé cómo jugar Racetrax! Por lo general, solo le digo al cajero “‘Directo por $1 en Racetrax’ y saben a qué me refiero”.

Emocionada, llevó su boleto de lotería al cajero. Lo escaneó y le dieron una copia impresa confirmando el gran premio. Temblando de emoción, se encontró con su pareja en el auto y compartió las buenas noticias.

“No creía que fuera tanto”, dijo su compañero. “Necesitaba que ella me mostrara el boleto. Y ya nos íbamos cuando ella se dio cuenta de que le faltaba el boleto ganador, y me dijo que esperaba haberlo dejado en la tienda. Ella me hizo dar la vuelta en medio de Taylor Avenue”.

Afortunadamente, cuando llegaron de regreso a E-Z Convenience en 8104 Loch Raven Boulevard, el cajero la estaba esperando con el boleto en la mano.

Inmediatamente lo puso en su billetera y disfrutó de una noche de sueño reparador antes de reclamar el premio de $12,327 dólares a la mañana siguiente. La ganadora de la lotería planea guardar el dinero de su premio para el futuro.