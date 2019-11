Alerta al comprador: Los productos retirados del mercado se venden en Craigslist y Facebook Marketplace

Una mamá en Asheville, North Carolina, que en octubre vendía un Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper por $20 en Craigslist, le dio al producto un sutil respaldo. “Esto fue un salvavidas para mi recién nacido”, escribió. “Podía dormir a mi lado y yo no tenía que preocuparme de que se ahogara en medio de la noche… Nos dio mucha paz mental”.

“Fue un salvavidas cuando mi hija era bebé”, repitió otra madre de Kenosha, Wisconsin, en una publicación en Facebook Marketplace. Ella había puesto a la venta el Rock ‘n Play Sleeper por $40.

Al parecer, ninguna de las dos madres era consciente de lo mucho que su alegre recomendación estaba fuera de la realidad. Todo lo opuesto a un salvavidas, el Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper fue retirado del mercado en abril por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) después de que Consumer Reports vinculó el producto con docenas de muertes infantiles. El número de muertes asociadas con bebés que duermen en superficies inclinadas ha crecido desde entonces a 73, de acuerdo con la CPSC.

CR, la Academia Americana de Pediatría, la CPSC y otros han desaconsejado desde entonces el uso de cualquier producto para dormir inclinado al bebé. En octubre, un estudio encargado por el gobierno confirmó que las camitas inclinadas para dormir a los bebés aumentan drásticamente el riesgo de asfixia infantil.

Por ley, los minoristas deben retirar de la venta los artículos que fueron removidos del mercado. Pero quizás sea menos conocido que la ley también hace ilegal la venta de productos retirados del mercado en el mercado de segunda mano. Incluso si las personas no están al tanto de un retiro del mercado o de la ley, los sitios web que alojan sus listados deberían estarlo. Sin embargo, cuando CR realizó una búsqueda a finales del mes pasado en plataformas en línea, como Craigslist y Facebook Marketplace, en busca de las camitas inclinadas que fueron retiradas del mercado, encontramos cientos de ellas disponibles.

Además de los productos para dormir a los bebés, CR también encontró al menos una docena de cómodas de IKEA retiradas del mercado en la lista de Craigslist y Facebook Marketplace. Las cómodas, que no cumplen con el estándar de seguridad voluntario de la industria para la estabilidad, han sido vinculadas a cientos de incidentes de volcaduras, incluyendo aquellas asociadas con la muerte de varios niños. Millones de cómodas fueron retiradas del mercado en 2016 por primera vez.

¿Por qué permiten eso estos sitios web? Técnicamente, no lo hacen. Ambos sitios web desalientan la venta de productos removidos, pero sus advertencias están enterradas en sus páginas de políticas y no parecen ser efectivas para impedir que la gente publique artículos retirados del mercado.

“Las plataformas de reventa deberían hacer mucho más para poner la seguridad en primer lugar, incluyendo el seguimiento de los artículos removidos y el bloqueo activo de la venta de los productos retirados del mercado. Estas plataformas tienen una responsabilidad con todos sus usuarios de mantener su mercado libre de productos peligrosos”, dice William Wallace, gerente de política del hogar y seguridad de CR.

Ni Craigslist ni Facebook respondieron a las preguntas sobre las medidas que toman para evitar la venta de productos retirados del mercado en sus sitios web. (Declaración: Craig Newmark, fundador de Craigslist, es un antiguo miembro de la junta directiva y donador de CR a través de Craig Newmark Philanthropies).

Tanto eBay como Kijiji.ca (un popular sitio web canadiense) dijeron a CR que utilizan una serie de estrategias para evitar la venta de artículos retirados del mercado en sus sitios web.

Por ejemplo, un portavoz de eBay dijo que la empresa trabaja en estrecha colaboración con fabricantes y autoridades, como la CPSC y otros organismos reguladores, para “controlar y prohibir los productos dañinos y retirados del mercado que aparecen en nuestro mercado”. El sitio web utiliza filtros y dedica un equipo de personas para evitar que los artículos peligrosos aparezcan en la lista. Cuando se identifican los productos retirados, la compañía notifica a los vendedores y les exige que también se pongan en contacto con los compradores. Además, cualquier visitante del sitio web puede reportar un artículo que el personal de eBay a su vez reportará a la CPSC.

Un portavoz de Kijiji citó un enfoque similar, utilizando un equipo de empleados junto con la automatización para filtrar los productos retirados del mercado. La empresa también notificará a los usuarios con más detalles en caso de que se elimine su publicación debido a un producto que fue retirado del mercado.

Por su parte, un portavoz de la CPSC dijo que la agencia “monitorea y vigila regularmente en Internet y busca productos retirados del mercado y prohibidos”. La agencia dijo que también se pone en contacto con los sitios web cuando ven a la venta artículos que fueron retirados del mercado y solicita que sean removidos.

Pero con base en las recientes búsquedas en línea de CR, los pasos de la agencia no previenen completamente la venta de productos que fueron retirados del mercado en sitios web de artículos de segunda mano.

Un sistema de investigación imperfecto

Parte del problema tiene que ver con la forma en que los productos que fueron retirados del mercado se anuncian para su venta en estos sitios web. CR descubrió que mientras algunas publicaciones listan el nombre completo del modelo, muchas otras se enlistan genéricamente, así que incluso si el sitio web tiene un sistema para detectar los artículos que fueron retirados, estos pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, encontramos el Rock ‘n Play Sleeper a la venta en Craigslist y Facebook Marketplace como “baby sleeper/rocker”, “baby bouncy”, “baby boy floor cradle” y “bassinet”, entre otras etiquetas.

Jan Hinson, una abogada de Greenville, South Carolina, cuyo nieto casi muere en un Rock ‘n Play Sleeper pero que fue encontrado a tiempo para ser revivido, piensa que muchos de los vendedores no saben que esa camita para bebés fue retirada del mercado. Desde el retiro del mercado en abril, Hinson, que también representa a una pareja cuyo bebé murió en un Rock ‘n Play Sleeper, encontró al menos 28 de los productos a la venta en Facebook Marketplace, listados por personas que vivían cerca. Cuando envió un mensaje a los vendedores para informarles sobre el retiro del mercado, muchos dijeron que no habían oído hablar de eso. Algunos mencionaron que Facebook Marketplace había rechazado inicialmente su entrada sin explicación alguna cuando el título por primera vez fue “Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper”, pero que su entrada fue aceptada después de que cambiaron el nombre para que fuera más genérica.

Hinson cree que los sitios web de segunda mano deberían hacer más para que los usuarios estén al tanto de los artículos que fueron retirados del mercado. “Los mensajes [de los vendedores] deberían ser rebotados con una alerta diciendo que es ilegal vender ese producto”, dice.

Los defensores de la seguridad y los legisladores están de acuerdo. En abril, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) escribió una carta abierta a Facebook, Craigslist y otras plataformas en línea exhortándolos a implementar prácticas más estrictas para proteger a los usuarios de la compra de productos peligrosos que fueron retirados del mercado. “Confío en que muchos padres y cuidadores que venden su viejo Rock ‘n Play [en Craigslist y Facebook Marketplace] no están tratando intencionalmente de deshacerse de sus productos mortales, y no querrán estar sujetos a miles de dólares en multas”, escribió Blumenthal. Alentó a los sitios web a utilizar herramientas en línea para remover de la venta los artículos que fueron retirados del mercado. Esto incluye tecnologías como la búsqueda inversa de imágenes y la concordancia de palabras clave, que pueden ayudar a los sitios web a identificar productos a través de imágenes y palabras que son similares en la web.

Kids in Danger (KID), un grupo de seguridad del consumidor, ha pedido a Facebook que permita a los compradores denunciar a los vendedores que ponen a la venta productos que fueron retirados del mercado. “La tecnología existe para eliminar las ventas en línea de productos retirados del mercado, y queremos que los sitios web que se benefician de las ventas los utilicen”, dice Nancy Cowles, directora ejecutiva de KID. “Una forma fácil de hacerlo es que Facebook permita detectar los productos que fueron retirados del mercado. Los usuarios pueden ayudar a Facebook a hacer su trabajo de crear una experiencia de compra segura”.

Hasta la fecha, Facebook no ha creado una forma para que los usuarios detecten específicamente los artículos que fueron retirados del mercado y que se venden en Marketplace.

CR también preguntó a Fisher-Price y IKEA cómo evitan que los productos que fueron retirados del mercado sean vendidos de segunda mano. Fisher-Price dijo que la compañía se ha “comunicado directamente con casi dos docenas de los principales mercados en línea, incluyendo Facebook y Craigslist, exhortándolos a tomar medidas inmediatas para evitar la venta o reventa de las camitas para bebés Rock ‘n Play. Los consumidores que son dueños de camitas Rock ‘n Play deben participar en la lista de retiros aprobada por la CPSC y no deben intentar vender el producto, ya que es ilegal vender o revender un producto que fue retirado del mercado”.

IKEA dijo: “Como parte del retiro de productos del mercado en julio de 2016, IKEA envió cartas a Amazon, Craigslist y eBay para informarles del retiro de productos para que pudieran tomar las medidas apropiadas. Específicamente, para dirigirse al mercado de segunda mano. Cuando IKEA envía a los clientes anclajes de pared para sus cómodas para evitar que se vengan abajo, el kit incluye una pegatina que los consumidores deben adherir al producto. La pegatina informa a los compradores de segunda mano que el producto ha sido retirado del mercado y cómo contactar a IKEA para obtener una solución”.

Vigilantes para la seguridad de los productos

Jan Hinson, la abuela y abogada de South Carolina, no está esperando que los sitios web o los reguladores intervengan. En cambio, ha estado alertando directamente a los vendedores en línea en su área sobre el retiro del Rock ‘n Play Sleeper. “Estoy en una misión para que nadie tenga que sufrir el horror de perder a su bebé en esta silla”, dice.

Hinson no sólo informa a los vendedores sobre el retiro, sino que también les envía su propio dinero a cambio de la promesa de remover el producto del mercado y destruirlo. Muchos parecen ansiosos por complacer. Una mujer llamada Heather le respondió a Hinson en Facebook diciendo: “Gracias por avisarme. Nunca querría hacerle daño al hijo de nadie. No se pasará a otro niño, te lo prometo”. Luego le envió a Hinson un video (ver abajo) de su prometido rompiendo la camita-mecedora para que no pudiera ser usada de nuevo.

Bob, de Ottawa, Ontario, que prefiere no usar su nombre completo, también ha estado haciendo un seguimiento de los artículos retirados del mercado vendidos en línea, pero se ha centrado en las cómodas de IKEA y tiene diferentes motivaciones.

En el verano de 2016, después de enterarse de que podía devolver su cómoda Malm y cobrar el precio de compra original de IKEA, decidió iniciar un negocio secundario. Comenzó comprando cómodas de IKEA retiradas del mercado en Kijiji.ca y Facebook Marketplace y devolviéndolas para cobrar el reembolso.

“Mi esposa, mi hija y yo comprábamos las cómodas, las recogíamos en nuestra camioneta e íbamos a IKEA, y veíamos a la misma gente haciendo lo mismo”, dice Bob, quien se dio cuenta de que la mayoría de los vendedores se alegraban de evitar el problema de tener que llevar los muebles de vuelta a la tienda.

En algún momento, esta economía clandestina se volvió tan competitiva que las cómodas de IKEA se vendían en 5 minutos, a menudo por encima del precio de venta. “Si tú pusiste una cómoda en el sitio por $50, la gente te ofrecía hasta $100 o más”, dice.

Finalmente, tanto Kijiji como IKEA se dieron cuenta del plan y trataron de ponerle fin. Kijiji comenzó a enviar correos electrónicos a los usuarios que publicaron las cómodas a la venta para alertarlos del retiro y rechazar sus mensajes de venta, dice Bob. Y en abril de 2019, IKEA le envió una carta a Bob y a otras personas que regresaban en serie anunciando que nadie podía devolver más de seis cómodas retiradas del mercado para obtener un reembolso sin un recibo o prueba de compra. Las devoluciones “no tenían la intención de proporcionar una oportunidad de negocio a las personas que compran cómodas retiradas en el mercado de segunda mano”, decía la carta.

Bob, sin embargo, cree que no sólo estaba ganando dinero, sino también resolviendo un problema de mercado. “Por lo que he leído, el retiro del mercado de cómodas de IKEA no ha tenido mucho éxito. El público en general no lo sabe y la tasa de devoluciones es extremadamente baja. Lo que nuestro grupo estaba haciendo era sacarlos del mercado donde representan una amenaza para la salud”, dice Bob.

IKEA ofrece recoger las cómodas que fueron retiradas del mercado de las casas de los clientes y dar el reembolso, pero el proceso puede ser engorroso y consumir mucho tiempo, dice Tracii McGregor, de Los Ángeles. Después de pedirle a IKEA en la primavera de 2019 que recogiera su cómoda Hemnes de 3 cajones, IKEA tardó más de tres meses en volver a llamarla. Y la respuesta solo llegó después de que ella twitteó a CR sobre la falta de respuesta de IKEA. Cuando IKEA finalmente accedió a recuperar la cómoda, hubo múltiples confusiones, retrasos de tiempo y agravios, dice McGregor.

IKEA está investigando el caso de McGregor. Un portavoz de la compañía dijo: “Nos esforzamos por responder con prontitud a todas las consultas de los clientes en relación con el retiro [de esos productos]”.

Wallace de CR dice que las compañías deben hacer que sea lo más simple y conveniente posible para que los consumidores participen en un retiro de productos y, en general, deben ofrecer un reembolso completo. “Es fundamental dar a la gente un fuerte incentivo para sacar artículos peligrosos de las casas y mantenerlos fuera del mercado de segunda mano”, dice. “Cada vez que un producto es retirado del mercado, un fabricante crea un problema de seguridad y es el fabricante el que debe solucionarlo.”

Lo que puedes hacer

¿Cómo puedes saber si un producto usado que te interesa comprar ha sido retirado del mercado? ¿Y qué precauciones de seguridad debes tomar cuando estás pensando en vender un artículo usado?

Ya sea que estés comprando en línea o en una venta de garaje o en un mercadillo, pregúntale al vendedor por la marca, el modelo, el número de serie y la fecha en que se fabricó el producto. O si puedes, busca tú mismo esa información en el producto o en su manual de instrucciones. Luego busca el producto en CPSC.gov/Recalls.

En las tiendas de segunda mano o de consignación, pregunta si revisan los productos retirados. Algunos lo hacen. Por ejemplo, Just Between Friends (JBF), una franquicia que se especializa en artículos de segunda mano para niños y organiza cientos de eventos en todo el país cada año, tiene prácticas rigurosas para prevenir la venta de productos retirados. Estas estrategias incluyen entrenar a los dueños de franquicias de JBF en seguridad de productos y retiros de productos, darles una guía de revendedores de la CPSC y un libro de retiros de productos, y tener especialistas en retiros de productos en eventos de ventas. “Queremos que nuestras familias sepan que pueden comprar en nuestros eventos con la confianza de que lo que compran es seguro”, dice Kami Snowbarger, director de seguridad de productos y retiros de JBF.

Al considerar comprar un equipo de bebé usado, ten mucho cuidado y evita comprar sillas de auto vencidas (las sillas de auto vencen por razones tales como actualizaciones de diseño y tecnología) o cualquier equipo más antiguo que pueda carecer de mejoras de seguridad. Y ten en cuenta que incluso si un producto no ha sido retirado del mercado, podría haber sido parte de un programa de reparación. En 2012, por ejemplo, los fabricantes de asientos Bumbo retiraron los asientos de espuma para bebés para repararlos después de que al menos 50 bebés se cayeron de los asientos y se lesionaron. La compañía ofreció a los clientes un kit de reparación con un cinturón de seguridad para ser utilizado en todo momento con el producto. Pero la semana pasada, CR encontró varios de los asientos vendidos en línea sin el cinturón de seguridad.

Sé parte de la solución. Si ves un producto retirado del mercado puesto a la venta, díselo al vendedor para que el artículo no sea comprado y utilizado por nadie más. Si un producto que posees es retirado del mercado, sigue las instrucciones del fabricante sobre cómo devolverlo o repararlo llamando a la compañía o visitando su sitio web.

Si estás vendiendo un artículo usado, verifica primero para asegurarte de que no haya sido retirado del mercado. Visita Recalls.gov o cpsc.gov/recalls. No pongas a la venta un producto retirado del mercado ni lo regales.

Cuando compres un artículo, registra el producto si puedes. De esta manera, la compañía puede notificarte si alguna vez se retira del mercado o si necesita una reparación.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.