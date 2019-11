Enrique Guzmán insulta al Departamento de Hacienda de México

Todo indica que el artista habría dejado de pagar impuestos desde hace años atrás

El patriarca de los Guzmán, Enrique Guzmán, ofreció una rueda de prensa para hablar sobre una presentación que tendrá próximamente. Aprovechó la oportunidad de hablar también sobre el dinero que se le tiene retenido, el cual es de 155,000 dólares. El cantante insiste en que el Servicio de Atención Tributaria de México está cometiendo un error y claramente le hizo la típica grosería con la mano al mismo. Dice que así (mostrando su dedo) son los impuestos que les debe.

Por su parte, el SAT asegura que el cantante tiene deudas de impuestos de años anteriores que no pagó y que las medidas que están tomando son completamente legales.

Guzmán aseguró: “No se me puede tratar como si yo fuese un político corrupto, no soy político, no soy corrupto…”. Agregó también, que está dispuesto a recapacitar sólo si Hacienda demuestra que efectivamente sí tiene alguna deuda. Por su parte, Hacienda dice que no hará excepciones con famosos.

Enrique Guzmán se prepara entonces para buscar un amparo y pelear el dinero que se le tiene retenido.

Aquí el video completo de Al Rojo Vivo.