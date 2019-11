Lili Estefan y Thalía estaban haciendo maldades en un hotel

View this post on Instagram

#TBT Nosotras haciendo maldades en los pasillos del hotel 🤣🤣🤣🤣#Repost @thaliareinadopoplatino ・・・ #tbt de hoy eres de Thalia haciendo un lío con su mejor amiga en un hotel 😜 #thalia #liliestefan @thalia @liliestefan