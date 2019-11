Revelan que Sarita Sosa podría padecer graves problemas mentales

Paulina Mondragón, amiga de José José asegura que Sara Sosa es muy agresiva y que una de las mayores preocupaciones del “Príncipe de la canción” era que su hija terminara en la cárcel

Paulina Mondragón quien fue amiga de José José por más de 15 años, habló con Paty Chapoy y reveló que Sarita Sosa y Sara Salazar manipulaban y chantajeaban al cantante durante sus últimos años de vida, esta última asegurando que, por culpa suya, le había dado el derrame cerebral.

“No sé si realmente amenazado, pero manipulado sí, porque diario le vendían la idea de ‘tú me debes la vida’ ‘me voy a quitar la vida’, ‘yo estoy así por tu culpa’”, comentó Mondragón ante las cámaras del programa “Ventaneando”.

Dentro de las confesiones, aseguró que Sara Sosa amenazaba a José José con quitarse la vida si él no firmaba los documentos para la compra de la casa de Homestead, Miami, en donde actualmente viven.

“En una ocasión, él estaba en recuperación (José José) y Sarita chiquita le habló, pero al ratito me dice: ‘me tengo que ir mañana porque dice (Sarita Sosa) que ya tiene contratada una casa y que el notario, si no, ya no le van a respetar el precio y tengo que ir a firmar porque me dice que si no cumplo pues que se va a matar’”.

Sin embargo, cuando regresó de firmar el contrato por la compra de la casa, el intérprete le confesó uno de sus más grandes miedos:

“Sarita está mal, es muy agresiva, una de las mayores preocupaciones que yo tengo es que mi hija termine en la cárcel, (…) porque Sara (Salazar) me dijo que cuando peleaba con Yimmy lo amenazaba con el cuchillo”.

También declaró que, por lo menos dos hermanas de Sara Salazar padecen esquizofrenia, por lo que probablemente Sara Sosa podría haber heredado esta enfermedad.

Finalmente, aseguró que José José vivía muy preocupado porque su hija podría atentar contra la vida de ella o de algún otro miembro de su familia:

“Escuchar a alguien que te diga: tengo miedo de que mi hija termine en la cárcel, habla de que tenía miedo de que pudiera matar a alguien”.