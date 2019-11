Eiza González confiesa que no está soltera y pide que no inventen más cosas de ella

“Dejen de inventar cosas sobre mí”: exigió la actriz sobre los rumores de su vida sentimental

Desde hace unos meses la actriz mexicana Eiza González ha despertado los rumores de un supuesto romance con el actor Luke Bracey, con quien participó en una importante campaña publicitaria de Ralph Lauren desde el pasado 7 de septiembre, por lo que ambos fueron vistos por primera vez durante un evento de presentación de dicha marca. Pero hace unos días, la modelo decidió eliminar todas las imágenes de su perfil de Instagram que tenía junto al actor, por lo que corrieron algunas versiones asegurando que el romance habría terminado.

Pocos días después, la actriz de 29 años de edad fue captada en una fiesta de Halloween con la modelo Nicola Peltz, con quien se tomó algunas fotografías muy juntas y posando como si se estuvieran besando, desatando comentarios acerca de una posible relación entre ambas.

Eiza Gonzalez y Nicola Peltz pic.twitter.com/1begAe484y — Malvideo news (@malvideo) 5 de noviembre de 2019

A través de su cuenta de Twitter, la modelo, puso un alto a los rumores sobre su vida sentimental, y aprovechó para hacer una petición a los medios de comunicación.

“No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta”, escribió la actriz como respuesta a un periódico mexicano que publicó una nota sobre ella.

Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi. https://t.co/OQcPKlFEQK — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 7 de noviembre de 2019

La actriz de Hollywood concluyó su mensaje pidiendo a los medios de comunicación no hablar más de su vida privada: “Dejen de inventar cosas sobre mí”.

Después de esta declaración, González confirma que su corazón ya tiene dueño.