‘High School Musical’ se reinventa para Disney+ como una serie tipo ‘The Office’

Una serie entretenida y ligera para toda la familia

La nueva plataforma digital Disney+ oficialmente se lanzó este martes 12 de noviembre con todo un inventario de series y películas. Una de las grandes apuestas es una nueva versión de “High School Musical”, la película de Disney Channel que lanzó al estrellato a Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Esta nueva adaptación se llama “High School Musical: The Musical: The Series” y consiste de 10 capítulos en total. La nueva versión no es una copia de la película, si no que gira alrededor de un grupo de adolescentes de high school que se unen para recrear la película.

La serie se graba al estilo documental como en su momento lo hiciera la serie “The Office”. En el corazón de la historia está el romance de los personajes de Nini (Olivia Rodrigo) y Ricky (Joshua Bassett).

Nini es una chica que sueña con tener el protagónico de una obra musical y no ser más el Arbol #3. Cuando se lanza la convocatoria para el musical ella se apunta para el personaje de Gabriella. Todo se complica cuando su ex-novio Ricky también entra a las audiciones para estar cerca de ella y poderla conquistar.

La divertida serie de comedia es ligera y divertida que toda la familia podrá disfrutar en unión.