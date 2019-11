Javier Mascherano, el ícono del Barcelona, está a nada de firmar con un club argentino

¡Y no es River Plate!

Javier Mascherano, quien es toda una leyenda del futbol argentino, que fue gran figura del FC Barcelona en su mejor momento y que vistió con garra y orgullo la albiceleste, está a punto de dejar el futbol de China para volver a su país de origen, pero no será para jugar con River Plate, equipo que lo vio debutar, sino con Estudiantes La Plata.

¿Por qué el Pincha y no River? Por dos razones principalmente: en primer lugar, las excelentes relaciones que mantiene con varias personas de la institución platense: el entrenador Gabriel Milito, el presidente Juan Sebastián Verón, los futbolistas Mariano Andújar y Gastón Fernández, y hasta Alejandro Sabella (todo un símbolo albirrojo). En segundo orden, la serenidad que -le aseguran- tendrá en La Plata y el Country de City Bell; el ex capitán del seleccionado argentino, de 35 años, no quiere tanta exposición y el ambiente que rodea a Estudiantes le pareció ideal, tanto al jugador como a su familia.

❤️🇦🇹 Si el Profesor Alejandro te devolvió las ganas de jugar en la Selección, imaginate lo que vas a sentir en Estudiantes. ¡Vamos @Mascherano, la Familia Pincha te espera! 😁#AcáHayUnaEscuela 🦁 pic.twitter.com/ik2i8U70OU — Acá hay una Escuela (@HayEscuelaEdeLP) November 12, 2019

Sobre el posible fichaje del elemento proveniente del Hebei Fortune, el Secretario de Fútbol del conjunto platense, Agustín Alayes, optó por la mesura y explicó a La Nación que en esta semana podrían avanzar las negociaciones.

“Empezamos los contactos hace un tiempo y tenemos muchos puntos en común, pero de ahí a decir que está cerrado hay un trecho. Es demasiado apresurado e iremos viendo si en el transcurso de esta semana todo se va alineando”, dijo.

Pese a que la directiva de Estudiantes La Plata intenta manejar todo con discreción para no incentivar la euforia de sus hinchas antes de tiempo, la realidad es que Mascherano está muy cerca de ser una incorporación albirroja. Un refuerzo de lujo, sin duda.