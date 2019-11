Ana Barbara presenta ‘Mi Revancha Tour’ enseñando mucho con un vestido lleno de transparencias

El pronunciado escote de la mexicana hizo sudar a los periodistas, porque enseñó mucho de sus íntimos encantos...

Ana Bárbara se ha puesto más atrevida. La sexy cantante apareció hoy en en el lanzamiento de su “Mi Revancha Tour” luciendo un vestido con estampado de leopardo lleno de transparencias.

Ana Bárbara recayó en la anorexia estando embarazada

El pronunciado escote de la mexicana hizo sudar a los periodistas, porque enseñó mucho de sus íntimos encantos…

Hace unos días la cantante se metió en problemas con el crítico Jomari Goyso, famosa estrella de la moda en Univision y el Gordo y la Flaca. Quien aseguró que la grupera no cumplió con la elegancia de una alfombra roja que se llevó a cabo en los Premios de La Radio 2019. El español dijo que su vestido tenía que ser largo y de gala. Además destacó que la abertura que llevaba en la cintura no era un acierto, sino que le restó elegancia. También dijo que su larga cabellera no correspondía al vestido que llevó.