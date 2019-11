Ana Bárbara recayó en la anorexia estando embarazada

Las fuertes y tristes palabras de la cantante grupera: "Si me muero el día de hoy, por favor, lo dicen en todos lados, si me muero hoy o mañana luché hasta el final..."

Ana Bárbara explica que la anorexia no es una enfermedad que se cure, sino que es como cualquier adicción, y confiesa que tuvo una recaída en su último embarazo, pero puso remedio a tiempo.

“Yo tuve una recaída y en cuanto me di cuenta me fui a atender tanto con el pediatra de mi bebé, mi ginecólogo, mi loquero y mi todo. Fui inmediatamente, ataqué el mal e inmediatamente me metí a un tratamiento y logré sacar adelante a mi hijo, a todos mis hijos hasta el día de hoy.

“Si me muero el día de hoy, por favor, lo dicen en todos lados, si me muero hoy o mañana “luché hasta el final”. Yo no sé si soy la mejor mamá, pero por mis hijos mato y esa vez yo dije “voy a salir adelante” y saqué a mi hijo adelante, hasta pecho le di a mi hijo por seis meses”.

Para la Reina Grupera, una de las cosas más difíciles que le ha tocado superar es la infidelidad.

“No (de verlo) con las manos en la masa, de que dices “lo encontré en el acto”, pero sí saber que alguien ya “te está haciendo de chiva los tamales”; eso está muy cañón y pues no me ha pasado sólo una vez, por lo menos me ha pasado como cinco.

“¿Cómo salgo del problema adelante? Yo lloro lo que tengo que llorar, me tiro al piso y luego literal, como dice la canción, recojo los pedazos de mi alma y reestructuro mi vida y me reinvento”.

Además, la cantante mexicana no se considera una mamá que cela a sus hijos, pero sí llega a ser muy protectora.

“No soy celosa como mamá, soy súper buena onda. Más bien le tienen que preguntar a mi hijo, pero yo creo que soy mamá buena onda. Soy un poquito cuidadosa, no celosa, pero por la inseguridad y todo, sobre todo acá, y también es complicado. Son chavos que empiezan la vida y aunque Emiliano es bien tranquilo, creen que todo es facilito y tú sabes que siempre hay peligros en todos lados. Soy como precavida”.