Transmitirán en vivo construcción de muro fronterizo de Trump pese a oposición de constructores

El gobierno quiere demostrar que las obras avanzan antes de las elecciones de 2020. Aunque la construcción enfrenta grandes obstáculos

Jared Kushner y otros altos funcionarios de la administración Trump planean instalar cámaras web para transmitir en vivo la construcción del muro fronterizo propuesta por el presidente, pese a objeciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU y de altos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por su sigla en inglés), según cuatro personas que conocen la propuesta de la Casa Blanca citadas por The Washington Post.

“Habrá una cámara de pared, y se lanzará a principios del próximo año“, aseguró a ese diario un alto funcionario de la Casa Blanca involucrado en la iniciativa, cuyo objetivo es reunir apoyo público para construir cientos de millas de nueva barrera fronteriza que Trump quiere para el próximo año, cuando hay elecciones.

El proyecto, que ya ha costado 10 mil millones de dólares en fondos de los contribuyentes, está retrasado y enfrenta grandes obstáculos, incluida la necesidad de adquirir millas de tierras privadas en Texas, donde está programado levantar barreras.

Kushner planteó la idea durante las reuniones en julio, según The Washington Post, como parte de un esfuerzo de comunicación para hacer frente a las críticas de que Trump no pudo cumplir con su propuesta de campaña de 2016. En ese momento, la organización de ingenieros del Ejército y la CBP le dijeron a Kushner que los contratistas de la construcción no quieren que sus técnicas patentadas sean visibles para los competidores, según cuatro personas que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas.

Los funcionarios del Ejército y de la CBP también estaban preocupados de que las cámaras pudieran mostrar a equipos de trabajo de Estados Unidos violando la soberanía mexicana, en caso de que tuvieran que desviarse al sur de la frontera para maniobrar sus vehículos y equipo pesado en el desierto. Además, debido a que algunas de las áreas fronterizas remotas carecen de acceso a la red, las cámaras requerirán su propia conectividad web y serían necesarios asistentes para reposicionarlas tal que la lente se mantenga enfocada en la acción.

The Washington Post reporta que, pese a esos señalamientos, Kushner ha seguido avanzando con la idea de tener una cámara de de 24 horas, al considerar esas transmisiones como una parte crucial del esfuerzo de la administración para demostrar pruebas irrefutables de que hay progreso en la construcción. Se reporta que Trump le pidió a Kushner que se hiciera cargo de la gestión y los mensajes del proyecto de barrera fronteriza después del cierre del gobierno, el invierno pasado, porque el presidente estaba frustrado de que el trabajo no ha ido más rápido.

Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca también han estado ansiosos por que haya fotos y videos de nuevas barreras, incluidas imágenes aéreas, que el presidente pueda compartir en su cuenta de Twitter. “Se entiende que Kushner es muy agresivo porque el presidente le ha estado preguntando todo el tiempo”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca al Post.

La reunión del pasado julio que dirigió Kushner incluyó al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; al asesor principal de inmigración de Trump, Stephen Miller; al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan; y al comisionado interino de CBP, Mark Morgan.

Desde entonces, Kushner ha convocado reuniones para tratar el tema de la barrera fronteriza cada dos semanas, más o menos, con el fin de presionar para elevar el ritmo de construcción, al alegar que el presidente le ha dicho que haga el trabajo y que prescinda de la excusa de los ayudantes, según un funcionario de la Casa Blanca.

No está claro cuánto costaría la iniciativa de la cámara web ni cómo se utilizaría la tecnología. CBP tiene fondos disponibles para la planificación y el mapeo de la estructura con los que podría pagar los videos, según una persona involucrada en las discusiones.

La propuesta para transmitir la construcción de las barreras en tiempo real subraya el afán de la administración Trump de mostrarles a los partidarios y críticos del presidente que la estructura se está construyendo, incluso cuando las cuadrillas parecen estar rezagadas con respecto a la línea de tiempo postuladas por el presidente y dado que los contrabandistas ya han estado buscando formas de superar y atravesar las nuevas barreras.

Después de que un informe reciente de The Washington Post describiera los esfuerzos exitosos de los contrabandistas para ver a través de secciones completamente nuevas de la barrera con herramientas eléctricas comunes, los funcionarios de CBP reconocieron que se han producido violaciones y Trump ha rechazado sus afirmaciones sobre la “impenetrabilidad” de su muro.

Su administración ha terminado 81 millas (130,3 kilómetros) hasta el momento, de acuerdo con las últimas actualizaciones, pero casi todo eso es una barrera de “reemplazo” que intercambia vallas más pequeñas y antiguas por una barrera más alta y formidable, hecha de bolardos de acero de 18 a 30 pies de altura. Otras 155 millas de cercas están en construcción, según las últimas cifras de CBP, y se considera que 273 millas están en una fase de “preconstrucción”.

Kushner ha insistido en que la meta de 400 a 500 millas es alcanzable, al sostener que el ritmo de construcción aumentará de la tasa actual de dos a tres millas por semana a hasta seis millas por semana el próximo año, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Como parte del plan de Kushner, la Casa Blanca también planea trabajar para promover de manera más agresiva el proyecto con un sitio web dedicado al muro fronterizo, que contará con las transmisiones en vivo desde la frontera y también con datos de construcción en tiempo real, según el funcionario.

Ante los pedidos de actualizaciones hechos por Trump, Kushner y otros altos funcionarios de la Casa Blanca, los funcionarios de CBP buscaron a un contratista privado a principios de este año para construir un sitio web que permitiera a los usuarios seguir el avance del proyecto.

Los funcionarios de la Casa Blanca no quedaron impresionados con la versión del sitio desarrollada por la CBP, de acuerdo con The Washington Post, y están planeando algo más dinámico que incluirá la transmisión de la cámara. En general, Kushner cree que el proyecto ha sufrido de una falta de urgencia, dijo el funcionario de la Casa Blancas.

Ory Rinat, el director digital de la administración Trump, está trabajando en el sitio del muro fronterizo de Kushner, según dos personas familiarizadas con la iniciativa.

Si bien los funcionarios de CBP continúan insistiendo en que siguen encaminados para cumplir con el objetivo del presidente de 400 a 500 millas, en privado otros creen que el objetivo no es realista, especialmente porque la administración ha adquirido muy poca de la tierra privada que necesita en Texas.

De las 166 millas de nuevas barreras que la administración pretende construir en Texas, todas menos cuatro millas se construirían en terrenos privados. El resto tendría que ser comprado o confiscado por el gobierno. Pero el gobierno aún no se ha puesto en contacto con docenas de propietarios para comenzar el trabajo preliminar de buscar acceso a sus propiedades para comenzar a inspeccionar.

Los funcionarios de CBP no respondieron a una solicitud de comentarios hecha por The Washington Post el martes. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército remitió las consultas a CBP.

David Lapan, que fue portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en 2017 cuando la agencia estaba desarrollando una serie de diseños de prototipos para la barrera, dijo que la administración también ha luchado para afirmar que está construyendo “nuevas” barreras en áreas donde se está actualizando el cercado existente.

“El desafío que ha tenido la administración es denominar todo ‘nueva construcción’, cuando en la mayoría de los casos es un reemplazo“, señaló Lapan, que ahora está en el Centro de Política Bipartidista, con sede en Washington. “Una cámara que muestra cómo construir algo no diferencia entre cercas de reemplazo y cercas nuevas en términos de algo que antes no existía”.

Mientras la CBP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército continúan describiendo la barrera en términos más sobrios y técnicos, como un proyecto de infraestructura federal, sigue siendo “un símbolo político para el presidente”, apuntó Lapan a The Washington Post.

CBP inició los trabajos de construcción en un tramo de ocho millas de cercas nuevas la semana pasada en el valle inferior del Río Grande del sur de Texas, el primer lugar donde la administración Trump está construyendo donde no existía ninguna barrera.

Por Pelayo Escandón

