Thalía presume su eterna juventud con un vestido negro en Las Vegas 

La esposa de Tommy Mottola tiene 48 años de edad, pero su cuerpo no parece estar ni enterado de este detalle...

Thalía es una mujer que verdaderamente no conoce el significado de la palabra envejecer. Su cuerpo y su piel cobijan a una mujer de 48 años de edad, que jamás ha dejado de lucir de 20.Ni Jennifer López ha llegado a los 50 con una piel tan brillante y alejada de las arrugas.

¿Quién lo viste mejor? Eiza González y Thalía con el mismo vestido

La mexicana incluso cuando aparece sin maquillaje y ni rastro hay de arrugas que cualquier otra mujer de su edad o incluso menor podrían tener muchísimo más marcadas.

Ayer por la noche, por ejemplo, desfiló junto a Tommy Mottola en la alfombra roja de los Latin Grammy para festejar a la personalidad del año, que en este 2019 exaltó al colombiano Juanes. Y para el evento llegó con un vestido negro, escote en V. Éste tenía un cinturón plateado en cadena, a la cintura. El resto lo acompañó con unas botas vaqueras con detalles en metálico.

Su cabello fue otro gran detalle en la red carpet, porque pese a que lo llevó totalmente suelto, la parte de atrás estuvo decorada con pasadores brillantes con las palabras en inglés: Boss, Girls, Kiss, Star y Love.

Pero más allá de cualquier detalle de su atuendo, lo que verdaderamente ha dejado a muchos sorprendidos está en la fotografía número siete de su albúm de fotos: el rostro de la mexicana es perfecto.

El maquillaje no está cargado, el brillo parece natural. Su labial no fue excesivo en color y sus cejas tampoco fueron duramente rellenadas. Todo en el rostro de Thalía refleja la piel de una mujer no mayor de 25 años de edad.

El pasado tres de septiembre Thalía subió una imagen sin maquillaje y aún así se ve siempre fresca y juvenil. Sus 48 años de edad no aparecen por ningún lado.