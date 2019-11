Protagonista de Secreto de Amor destapó sus pompis como Alicia Machado en tremendo salto

El actor tiene tremendas curvas y mucho que presumir

El famoso protagonista de la telenovela de Univision, Secreto de Amor, Jorge Aravena, compartió una fotografía en la que ha dejado ver todo su trasero al aire, mientras daba tremendo salto hacía la piscina.

Junto a la imagen el actor explicó porqué hizo semejante acto y todo fue por trabajo.

“Todo sea por trabajo! Esta fue una escena que me tocó hacer en la telenovela “Sin Vergüenza” en Colombia para RTI @Telemundo en el año 2007, en donde mi personaje estaba borracho, se quitó la ropa y se lanzó a la piscina vestido de Adán. Fuera de personaje creo que me daría pena hacer algo así! Creo, solo creo ok!!! Jajajajjaja #tbt Buen jueves para tod@s!! #actor #telenovela #colombia #jorgearavena #yo”.

Hace unas horas Alicia Machado fue la actriz venezolana que también destapó su trasero, sin censura, en Instagram.

Aquí la imagen de Alicia.

La famosa telenovela de Univision fue uno de los grandes éxitos de la cadena hispana, protagonizados por Aravena y Scarlet Ortiz.