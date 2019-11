NYPD la emprende contra otro vendedor ambulante: esta vez fue en estación del Subway en Manhattan

Cuatro agentes acorralan a un vendedor de dulces en el suelo de la estación 125 en Harlem

El Departamento de la Policía en Nueva York (NYPD) sigue con su embestida contra los vendedores ambulantes en el sistema de transporte público. Esta vez se trató de un sujeto que vendía dulces en una estación del Subway en Manhattan, a quien unos cuatro agentes intervinieron.

Un video que circula en redes y que reseñó Telemundo 47 muestra al vendedor en el suelo acorralado por los agentes. No se tienen detalles de lo que ocurrió antes de que los oficiales sometieran al individuo, cuya identidad tampoco se conoce.

Las imágenes fueron grabadas este pasado miércoles en la estación de la calle 125 en Harlem.

⚠️ WARNING :: POLICE VIOLENCE ‼️ THIS JUST HAPPENED AT 125TH ST IN HARLEM ✨ via @yxngtriton || THIS IS WHY WE ARE COMING OUT NOVEMBER 22 💥 #mta #nyc #NYPD #ftp pic.twitter.com/LywDwq0cm3 — DecolonizeThisPlace (@decolonize_this) November 13, 2019

Una descripción a la grabación indica que los uniformados, supuestamente, no le leyeron sus derechos al individuo antes de detenerlo. Previamente, le habían pedido una identificación al vendedor, y éste se negó a entregarla.

Este incidente se suma al arresto de una vendedora de churros, identificada como Elsa Morocho, en la estación de Broadway Junction, en Brooklyn, hace una semana.

A la mujer le incautaron su carro de venta por no tener licencia.

“Nosotras nos ganamos la vida sin hacerle daño a nadie y últimamente desde que hay más policías en las estaciones nos persiguen más y ahora hasta nos quitan la comida y los carritos. La botan y se burlan de nosotros”, comentó la vendedora en una conferencia de prensa este lunes. “A mí me agarraron ya cuando me iba para mi casa y solo les rogaba que me pusieran un ticket y que no me fueran a quitar mi mercancía porque de eso dependen mis cinco hijos, pero a ellos no les importó”, denunció llorando.

Mientras organizaciones y líderes protestaban por el arresto de Morocho, que también consta en un video que se ha popularizado en redes, en la estación de Myrtle-Wyckoff, uniformados arrestaron a otra vendedora, trascendió a medios locales.

Cabe señalar que la Ciudad tiene congelada la emisión de nuevos permisos desde 1979.

Es por esto que muchos consideran que con estas movidas el NYPD criminaliza a los trabajadores que solo quieren ganarse la vida, en lugar de enfocarse en el procesamiento de verdaderos delincuentes. El contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer no solo criticó, mediante un tuit, el proceder de la Policía, sino que cuestionó la contratación de 500 nuevos policías de tránsito.

“Este tipo de aplicación no hace que nadie esté más seguro”, compartió en la red.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, secundó a Stringer, diciendo que la Policía puede mantener la seguridad en el Metro “sin dañar a las personas que simplemente intentan ganarse la vida”.

Este lunes varios funcionarios y líderes politicos se reunirán para exigile al gobernador del estado, Andrew Cuomo, que descarte el plan para contratar oficiales de policía de la MTA y reenfocar los recursos en delitos graves.