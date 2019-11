¿Por qué Shakira y Piqué no se han casado?

La pareja es una de las más sólidas del espectáculo, tienen dos hijos juntos sin embargo no han llegado al altar

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. No solo tienen una hermosa historia de amor, también son los orgullosos padres de dos hijos que son la adoración de la pareja. Y a pesar de que ya tienen toda una vida juntos, no se han casado, se decía que tenían planes de boda hace unos años, pero nunca se llegó a concretar nada. Y ¿Por qué no han llegado al altar Shak y el futbolista?

En una entrevista que la cantante dio para Vanity Fair Italia en el 2017, mencionó las razones por las que el matrimonio no es prioridad para la pareja. La colombiana aseguró que se siente “muy casada” con el padre de sus hijos y no cree que sea necesario un trozo de papel para hacer un matrimonio.

Además, Shakira mencionó que las carreras de ambos están completamentadas perfectamente, por lo que eso refuerza el matrimonio que llevan muy a su estilo. Incluso aseguró que su disco El Dorado no habría visto la luz de no ser por el futbolista. “Te jubilarás cuando no tengas nada más que decir”, le dijo a la cantante su esposo.

Actualmente no hay planes para un tercer hijo y pese a los rumores de separación, han demostrado que son una familia unida y que se ama.