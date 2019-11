Con sensual vestido y sin ropa interior, Ana Bárbara luce sus caderas

View this post on Instagram

Quiero agradecer desde lo más profundo de mi SER a todos y cada uno de mis bandidos, siendo específica a ustedes mis AMADOS FANS que no me dejan ni en el sol ni en la sombra, son compañeros de vida, con ustedes nunca me siento sola! Quiero también dedicar este triunfo a mi Maravilloso equipo de trabajo @roselazavala a quien le agradezco enormemente por su sensibilidad y ser tan talentosa que junto a esta loca ayudandome a dirigir este barco y al resto de la tripulación que junto con nosotras se dirigen con pasión hacia el mismo puerto @soyezra @landoslays y mis demas viajeros @segubal @may_libreyfeliz @cynthiavenegaso @cassher #Viviana #Martha todos mis músicos comandados por Mario Marti y a mis #Bailarines. Todos los que están en mi corazon y su esfuerzo me ayuda otro tanto, y por ultimo felicitar a cada una de mis compañera y en general a todos los nominados, al final del dia todos dejamos nuestro amor, esfuerzo y pedazos de nuestra alma… los amo GRACIAS!! ❤️🙏🏼 @premiodelaradio #solosmusicrecords