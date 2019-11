Misión imposible: ‘Tata’ Martino solicitará a los clubes que reduzcan extranjeros

El técnico quiere mayor calidad a nivel de selecciones nacionales en México

Más allá de enfocarse en el partido de este martes contra Bermuda, el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, aprovechó la conferencia de prensa ante los medios para hablar respecto al tema del exceso de extranjeros en el balompié azteca, dejando claro que está siendo perjudicial para los futbolistas mexicanos.

Martino puntualizó que en la próxima junta de dueños ahondará en el tema y sugerirá una reducción de extranjeros en la Liga MX. “La gente de futbol con la que he platicado; entrenadores, futbolistas, ex futbolistas, todos están de acuerdo en que la cantidad de extranjeros es excesiva, por eso haré esa sugerencia a los dueños, que reduzcan el número; de lo que no estoy seguro es de tener éxito”, señaló el estratega del Tri.

Su respuesta se dio luego de destacar lo hecho por la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17, en donde apenas el domingo fueron subcampones tras caer 2-1 en la final ante Brasil. “El trabajo fue muy bueno por la gran personalidad que mostraron, jugaron una final contra Brasil en su casa, ante su gente, y el resultado es circunstancial, pero lo más importante es lo que viene, no es tan importante el campeonato del mundo en estos chicos sino lo que podamos hacer por ellos en sus clubes y en selección”.

De igual forma reiteró que no tiene amplio conocimiento sobre selecciones menores, pero es una de las vías para que los futbolistas comiencen a foguearse en sus países. “No soy experto en selecciones menores, en Argentina el jugador Sub-17 al año está jugando en Primera División. A mí me tocó debutar a los 17 años, yo lo he mencionado mucho; es excesiva la cantidad de extranjeros” señaló.

El Tata tiene la fórmula clara; falta saber si los clubes la sustentan. Reducir, más no eliminar el cupo extranjeros. Conseguir el equilibrio en lo comercial, deportivo, y formación. pic.twitter.com/2XaL4hlhdV — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) November 18, 2019

Martino, quien tomó las riendas del cuadro azteca de cara al Mundial de Qatar 2022, ha dado oportunidad a varios jóvenes en la selección mayor.