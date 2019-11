¡Chusma, chusma! ‘Quico’ consoló a México Sub 17 tras perder el Mundial

View this post on Instagram

"No te juntes con esa chusma" 😂 | Nuestro flamante Balón de Bronce en el Mundial Sub 17, Eugenio Pizzuto, se encontró con alguien muy especial en su viaje se regreso a México. 🇲🇽😎 . . ¿Tú qué harías si ves al gran Carlos Villagrán "Quico"? 😬