Hola Diego, Adiós Diego: Maradona se va de Gimnasia… y podría volver a Dorados de Sinaloa

La súper estrella argentina podría regresar a México a lograr lo que dejó pendiente: el ascenso

La era de Diego Armando Maradona en el equipo de Gimnasia Esgrima la Plata en Argentina está a punto de llegar a su fin, pues el Diego renunciaría por fidelidad a su presidente Gabriel Pellegrini que está a punto de ser destituido.

BOMBA 💣 Una decisión de ÚLTIMO MOMENTO podría terminar con el ciclo de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia 🔥 ¡Mirá lo que pasó! https://t.co/0ZgXiKdrGp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 18, 2019

“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país, si él no sigue, yo no sigo“, habría comentado a sus jugadores.

Diego dirigió 8 encuentros, de los cuales solo ganó 3 y perdió 5.

Sin embargo, esto abre la puerta para otro de los episodios Sui generis de la carrera de Maradona y es que se podría estar preparando su regreso al fútbol mexicano, sí, a los Dorados de Sinaloa donde casi consiguió el ascenso y ahora hasta una serie de Netflix hay de sus andares por esa tierra.

La suposición no es nada descabellada, pues a su paso por tierras sinaloenses dejó un camino de idolatría que podría mantener si es que vuelve y consigue lo impensable: devolver al “gran pez” al máximo circuito en México.

¿DIEGO VUELVE A DORADOS?#AgendaFOX | Ante la posibilidad de que Maradona deje Gimnasia, el equipo mexicano buscaría tentarlo para retornar. pic.twitter.com/BHW3JKaahL — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) November 18, 2019

Los Dorados no pudieron clasificarse a la liguilla, pero el regreso de Maradona podría tener el mismo efecto mágico de hace un año cuando del último sitio los llevó en dos ocasiones a la final del torneo del Ascenso MX.