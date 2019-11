“Nada de lo que hago es por pose”, habla Mon Laferte tras su protesta en los Latin Grammys

La cantante desmiente que le gusten las mujeres y afirma que todo lo que ha hecho es para que se hable de lo que pasa en Chile

Continúa la polémica tras la aparición de Mon Laferte en la alfombra roja de los Latin Grammy, completamente en toples, para visualizar la represión que se vive actualmente en Chile. Su respuesta, un rotundo: “Nada de lo que hago es por pose”.

El problema es que la acción que decidió hacer la cantante radicada en México, ha generado reacciones a favor y en contra por dos principales razones. Por un lado la acusan de oportunista, debido a que al día siguiente de los acontecimientos lanzó un nuevo sencillo titulado “Pla Ta Tá”, a ritmo de reggaetón, y por otro lado la acusan de no vivir en su país desde hace mucho tiempo, desde su llegada a México.

La cantante ha dedicado tiempo en señalar a través de sus redes sociales que su intención es llamar la atención de todo el mundo para que se hable de lo que ocurre en su país. En un video reciente aceptó con claridad que “si dicen que hice una canción para que se hable de lo que pasa en mi país, sí la hice ¿y qué, hay algún problema con eso?”

A sus 36 años, Norma Monserrat Bustamante Laferte se ha hecho famosa por ir a su aire y asegura que todo es parte de su personalidad, que se formó en una zona de pocos recursos en la ciudad costeña de Viña del Mar.

Aunque reside en México desde 2007, sus anclas están firmemente enganchadas con Chile, donde vive toda su familia. “Nada de lo que hago es por una pose, yo no sé hacer eso. Todo lo que sale de mí es auténtico y estoy dolida y preocupada por mi país”, asegura.

“Desde mi ignorancia política, solo como una artista, estoy convencida de que la solución no está dentro de la versión que existe ahora de la izquierda o la derecha. Son conceptos obsoletos”, expresa.

“Yo, aunque no vivo en Chile, fui, y tragué gases lacrimógenos. Sé bien lo que está pasando. En Chile se violan los derechos humanos. Hay casos reales. Hay una desigualdad tremenda”, subraya la artista.

Así nació una letra que incluye frases como: “Que salgan, que salgan, que luchen, que luchen. Vamo’ a hacer que el mundo lo escuche. Saquen pa’ afuera toda’ las pieza’ del estuche. A ver quién va a joder ahora con los mapuche”.

Las opiniones negativas, en especial las que se expresan a través de las redes sociales y de forma anónima, no le quitan el sueño. Laferte trata de ignorarlas, como lo hizo cuando le pusieron la etiqueta de homosexual tras la publicación en Instagram de una foto besando a su baterista.

“Nunca he tenido una novia, pero nunca me pareció importante aclararlo”, dice la cantautora en la primera vez que toca el tema con la prensa. “Hasta ahora me siguen gustando los hombres, quisiera que no tanto, porque me han tocado algunos…”.

Aún así, afirma que su plan es seguir fluyendo tanto en su sexualidad como en su música y no sabe si “Pla Ta Tá” será parte de su próximo disco, del que ya ha sacado dos sencillos: “Chilango Blues” y “Canción de mierda”.

Mon Laferte indica que pensaba tomarse “un tiempo” cuando terminara la gira de conciertos y a la que todavía le faltan algunas fechas en México, pero que en el viaje a Chile escribió “muchísima música“: “Veremos si alcanza para un nuevo álbum y otra gira”.

