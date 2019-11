Por qué las mayores cadenas de fast food están obsesionadas con ofrecer menús veganos

La revolución de la comida rápida vegana ha llegado y no existe nada que los carnívoros puedan hacer para detenerla. Las cadenas más populares a nivel internacional han detectado el creciente mercado vegano y están empezando a integrar en sus menús opciones sin productos animales

Actualmente la tendencia vegana es una de las más fuertes en cuestiones de alimentación, esto se debe al considerable aumento en el porcentaje de personas de todo el mundo que se han sumado a este estilo de vida. Debido a esto las cadenas de comida rápida han tenido que ponerse al día e innovar sus menús integrando opciones de fast-food para este creciente mercado, deseoso de comida “grasosa”.

En concreto el pasado 2018 ha sido un año particularmente bueno para esta industria en Australia, por ejemplo Domino´s Pizza lanzó su variedad de pizzas veganas utilizando quesos especiales sin lácteos. Por su parte en Reino Unido no se quedó atrás y presentaron su primer happy meal vegetariano, un “wrap vegetariano picante” que se destaca por no contener ningún producto animal en su preparación; aunque parecía ser muy buena iniciativa, este exigente público le ha encontrado un defecto debido a estos wraps pasan por las mismas tostadoras que los bollos de las hamburguesas (que son elaborados con leche).

En Estados Unidos el mayor esfuerzo que se ha realizado por promover este tipo de comidas rápidas lo realizó Beyond Burger que lanzó en 2009 la primer hamburguesa elaborada a base de plantas y vegetales. Sus ingredientes principales son proteína de guisantes, aceite de coco y remolacha, este último se integra por el único hecho que puede “sangrar” como la carne real.

Actualmente varias de las cadenas de fast-food más importantes de Estados Unidos, como son TGI Fridays, Del Taco y la más reciente Carls Jr. han encontrado fácil integrar este tipo de opciones en su menú y han visto los resultados monetarios de estos dólares veganos. Tal es el caso concreto del visionario Carls Jr. quienes han creado una alianza con Beyond Burger con planes de extender sus hamburguesas de carne vegana Beyond Famous Star que fueron lanzadas por tiempo limitado en los más de 3,000 establecimientos en Estados Unidos. No cabe duda que este mercado crecerá cada vez más y seguirá dando mucho de que hablar en los próximos años.