Raúl de Molina le compra un regalo a Jomari Goyso y éste le dice que no lo quiere. “Devuélvelo”, le gritó 

Los dimes y diretes de Jomari y Raúl parecen no tener fin en El Gordo y la Flaca de Univision

Raúl de Molina confesó que le ha comprado un regalo de marca a Jomari Goyso, y así lo reveló en el programa El Gordo y la Flaca.

El conductor, con campanas de Navidad sonando dijo: “Al único que ya le compré su regalo, ahora en serio, (es) Jomari. Después del lacito que tenía puesto en Las Vegas, que parecía que lo había hecho de papel, y lo pintó de negro. Le he mando a buscar un lacito de Giorgio Armani”.

Ante la declaración de Raúl de Molina, Jomari fue rápido en su respuesta y dijo: “Devuélvelo. No lo quiero. Devuélvelo”.

Raúl insistió y añadió: “Llega en tres días, y es el primer regalo que he comprado. Me ha costado una fortuna. Pero es el primer regalo que he comprado para esta Navidad”.

Luego Jomari le explicó que “El estilo no lo compra el dinero”, y le mostró el vídeo que compartió en su Instagram, en donde le contaba que el famoso saco brillante que llevó en la alfombra roja de los Latin Grammy le costó únicamente $37 dólares, y que lo había comprado en ZARA.

Ante la exposición de Jomari, Raúl reaccionó y le dijo: “Estás tratando de ganar publicidad de parte mía, ya no voy a caer en ese juego más”. Y le aseguró que lo único que él llevaba de rebajas eran sus zapatos, que los compró en el outlet de Brunello Cucinelli, que suelen tener un valor original de más de $1500 dólares, que al parecer en sale al conductor le costaron no más de $500 dólares.

Jomari le pidió que dejara de tirar el dinero, porque no le luce: “No pienses que te ves como que vas con un outfit de $5 mil dólares”. Y luego Raúl, al ver que Jomari llevaba una corbata vieja de Versace, éste se ofrece a regalarle algunas de esas corbatas Vintage, de dicho diseñador, ya que al parecer lo viejo estaba ahora de moda. Y Jomari sí quiere aceptar dicho ofrecimiento.