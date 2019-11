Andy Ruiz un ‘Rocky’ de la vida real, veremos su hazaña en un documental producido por Stallone

El documental “One Nigth: Joshua vs Ruiz” se estrenará el jueves 21 de noviembre en los canales de Facebook y YouTube de DAZN

El documental de la hazaña del boxeador mexicano Andy Ruiz de la noche maravillosa que lo llevó a ser el primer mexicano en ser campeón de los pesos pesado al vencer al inglés Anthony Joshua, estará disponible para todo el público a partir de la noche del jueves 21 de noviembre.

El documental es realizado por la empresa DAZN, que es el servicio de streaming de eventos deportivos que transmite las principales peleas de boxeo en sociedad con Balboa Productions, la productora de Sylvester Stallone.

El material nos muestra tomas impresionantes de cada uno de los momentos de la pelea mientra se va analizando golpe por golpe a través de entrevistas con Andy Ruiz y Anthony Joshua además de los comentarios de Sylvester Stallone, Michael Strahan, “Sugar” Ray Leonard, Evander Holyfield, Gerry Cooney y Hans “Dolph” Lundgren, entre otros.

La historia cautivó al propio Stallone que declaró que la noche cuando Andy Ruiz Jr. sorprendió al mundo al arrebatarle el título al campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua, es similar al guión que él escribió para la película de “Rocky”.

El documental llamado “One Nigth: Joshua vs Ruiz” fue dirigido por Deirdre Fenton, productor del documental ganador de un Óscar “O.J.: Made in America” y se estrenará el jueves 21 de noviembre a las 11 p.m. ET en los canales de Facebook y YouTube de DAZN por lo que no será necesario estar suscrito a la plataforma de DAZN para ver el documental.

Ruiz y Joshua se volverán a enfrentar el próximo 7 de diciembre y Arabia Saudita.