Hija de Niurka sigue perdiendo peso, ya lleva 16 kilos y en tiempo récord

Romina Marcos quiere ser un referente para todas las jóvenes que como ella, luchan con el sobrepeso

La hija de la vedette cubana Niurka Marcos, Romina Marcos está super feliz y todo por el cuerpazo que ha adquirido. Como ella misma lo ha dicho: “siempre he luchado contra mi peso”. Por fortuna, dio con una una clínica especializada en sobrepeso y ahí le han brindado apoyo con nutriólogo, psicólogo y psicoterapeuta.

Afirmó también, que su perdida de peso no se debe a que haya sufrido de acoso, simplemente “quería verse mejor”. Dijo que desea perder algunas libras más y que está segura que el sobrepeso está muy ligado al estado emocional de las personas. “El peso va mucho con la psicología, la mente, con lo que nos pasa o las emociones, y el psicólogo de la clínica me ha ayudado mucho para darme cuenta que la ansiedad o el enojo me han llevado a comer de más” fueron las palabras de la jovencita de 24 años.

Aquí les dejamos algunas de las últimas fotos de Romina.