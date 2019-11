Pensó que su novio era un hombre maravilloso, pero un comentario en Twitter lo arruinó todo y ahora le quiere dejar

La opinión de este hombre es incompatible con la de su pareja, además de una grave falta de consideración hace el otro género

Encontrar a alguien con quien sientas que puedes pasar el resto de tu vida no es tarea fácil.

Una mujer llevaba cinco años con el que creía era su compañero perfecto y era el candidato para compartir el resto de su vida. Pero por desgracia todo cambió de un día para otro.

Según un tuit viral, el hombre le confesó a su pareja que en realidad no cree que las mujeres deban tener derecho a votar.

La cuenta de Twitter @Redditships compartió una captura de pantalla de una publicación que la mujer publicó originalmente en el foro Relationship_Advice de Reddit en busca de ayuda con su situación.

Esto es lo que escribió:

“Mi novio de cinco años me acaba de revelar que no cree que a las mujeres se les tiene que permitir votar. Cree que las mujeres han arruinado el país (somos estadounidenses) y que no se les debería permitir votar. Dice que no se sintió cómodo contándome esto antes porque pensó que me perdería

Estoy molesta y no puedo decir si me equivoco al estar molesta por esto porque sé que todos tienen derecho a tener sus propios puntos de vista, pero ahora siento que ni siquiera valora mi opinión. Me ha asegurado que piensa que a mí sí se me debería permitir votar, pero que las mujeres en general no deberían “.

En la publicación, la mujer continúa explicando cómo la pareja había estado junta durante tanto tiempo y ahora no puede imaginar su vida sin él.

“En todos los demás aspectos, él es el compañero perfecto y más increíble, no puedo imaginar mi vida sin él. Pero esto de repente me hace repensar mucho la situación”, agrega.

En el post confiesa que se siente confusa por cuestionar su relación en base a las creencias de su novio. Está confundida y pide consejo porque no sabe si debe seguir con él o no.

Muchas personas compartieron el post y le ofrecieron consejos y ayuda.

“Comienza a imaginar tu vida sin él”, le escribió un usuario.

Otra persona le sugirió que le dijera que ella no cree que a los hombres se les deba permitir votar porque los hombres han arruinado este país.