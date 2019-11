Catherine Fulop se quedó sin tanguita en Instagram, al mejor estilo de Suzy Cortez 

View this post on Instagram

En general tendemos a engrandecer nuestros problemas y preocupaciones, te imaginas si hiciéramos lo mismo con nuestros logros y alegrías? Seriamos mucho más felices. Celebremos lo que hoy somos. Hoy celebro mi vida, mi familia, mis amigos… Celebra tu vida!!! se les quiere! ♥️🦋