“Hambriada y coda”: la discusión de una mujer con la madrina de su hijo por no querer pagar el bautizo

Fúrica, la mujer amenazó a su comadre con exponerla en redes sociales, pero la que terminó exhibida fue ella

Organizar una celebración para los hijos no es tarea fácil, ya que requiere tiempo y sobre todo, dinero. Es por ello que en algunos países como México, las personas recurren a sus más allegados para hacerlos padrinos de sus niños, en muchas ocasiones con la intención de que estos apoyen en lo económico para la celebración.

En redes sociales se volvió viral la conversación entre dos mujeres, una la madre de un bebé que será bautizado y la otra la madrina, las cuales discutieron acaloradamente de forma virtual precisamente por el tema de los gastos de la fiesta y quién debía cubrirlos.

La madre de la bebé del bautizo se llama Carelia y a través de los mensajes, le recuerda a su futura comadre que ” la tradición dicta que los padrinos paguen todo lo de la fiesta para que valga el compadrazgo”; además hace otro tipo de peticiones como el que todos los detalles de la fiesta sean en rosa y no blanco porque no quiere que parezca boda y le pide que se encargue de rentar platos y vasos pues no quiere desechables, ya que harían que la fiesta sea “corriente”.

“Yo sé que trabajas, pero si quieres, yo cotizo todo y ya sólo te digo dónde tienes que pagar”, agregó la madre.

“Eso ya es encaje. Ja, ja, ja. como broma está muy buena, pero no te pases”, fue la respuesta de la madrina, quien solo había contemplado los gastos de la ropa que usaría la bebé; así que le sugirió buscarse otra madrina, lo cual molestó a la madre, quien siguió reprochándole el que no pagaría la fiesta.

“Pinche hambriada y coda, pero le diré a todos que no quisiste y me dejaste colgada con el bautizo“, afirmó Carelia.

La plática se hizo viral en redes y muchos usuarios de Internet ya han bautizado a la exigente madre como #Ladyhambriada.