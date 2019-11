“Deberías votar por Trump”, dice Joe Biden a un activista que le reclamaba las deportaciones de Obama

El candidato reiteró que de llegar a la presidencia no detendría todas las deportaciones de inmigrantes

“Deberías votar por Trump”, fue la respuesta de Joe Biden a un activista proinmigrante que le reclamaba al candidato presidencial por los millones de deportados que hubo durante la administración de Barack Obama.

El incidente, que quedó captado en video y difundido en las redes sociales, ocurrió la tarde del jueves en un foro público realizado en Carolina del Sur, donde Biden trataba de defender la política migratoria en los tiempos en que fue vicepresidente.

La controversial respuesta se originó cuando una mujer identificada como Silvia Moreno dijo vivir bajo la amenaza de que su familia sea separada por la Oficina para el Control de Inmigración (ICE) y preguntó al candidato demócrata que si en caso de llegar a ser presidente pondría fin a las deportaciones.

“No”, respondió contundente Biden. “No voy a detener todas las deportaciones, voy a clasificar por relevancia las deportaciones, sólo las personas que han cometido un delito serio”.

En ese momento intervino Carlos Rojas, un activista proinmigrante de Movimiento Cosecha, quien servía de traductor al lado de Moreno y que dijo haber sido voluntario de la campaña presidencial de Obama en 2008 porque creía en las promesas que hizo a la comunidad inmigrante.

“Pero el hecho es que durante esos ocho años (de la administración Obama)”, dijo el activista, “más de 3 millones de personas fueron deportadas y separadas de sus familias…”.

Biden lo interrumpió para decirle en par de ocasiones: “Deberías votar por Trump”.

“No, no voy a hacer eso”, replicó Rojas.

Mientras el activista le insistía que debería comprometerse como candidato a detener las deportaciones, Biden le dio la espalda.

Luego, el exvicepresidente reiteró que no iba a detener todas las deportaciones, pero fue opacado por un grito generalizado de los asistentes: “No one more deportation!” (ni una deportación más).

El video: “Deberías votar por Trump”