Doctor salva la vida de pasajero de avión al succionarle la orina en pleno vuelo

Con ayuda de popotes, una aguja y una manguera de la mascarilla de oxígeno, el médico actuó de forma eficaz para evitar una tragedia

Momentos de tensión los que se vivieron el pasado martes en un avión de la aerolínea China Southern Airlines, la cual viajaba de Guangzhou hacia Nueva York, ya que un hombre comenzó a sentirse mal durante el vuelo y fue gracias a una acción atrevida de un médico que pudo salvar la vida.

Llevaban ya 10 horas de vuelo cuando un pasajero le pidió ayuda a las azafatas y a algunos miembros de la tripulación ya que tenía severos problemas para orinar y aún quedaban 6 horas de viaje.

Dos cirujanos, Zhang Hong, del hospital de la Universidad de Jinan, y Xiao Zhanxiang, del hospital provincial de Haikou, también viajaban en el avión y escucharon lo que le ocurría al hombre, por lo que se preocuparon por su estado de salud ya que sabían que si el problema continuaba, la vejiga podía explotarle y por ende, moriría, así que de inmediato pensaron qué podían hacer para ayudarle.

Luego de que el capitán del vuelo pidiera ayuda a través de los altavoces, los médicos llevaron al pasajero a un lugar del avión en donde pudieron acostarlo. Zhang improvisó una sonda con unos popotes, una aguja de jeringa y un tubo de las mascarillas de oxígeno, uniendo todos los materiales con cinta adhesiva.

“El hombre, de la tercera edad, tenía el estómago y el ombligo hinchado, estaba sudando mucho y mostraba señales de que estaba entrando en shock. El peligro era mortal si no actuábamos con urgencia. Tenía historia familiar de próstata grande, lo que nos hizo sospechar que era la responsable de que retuviera la orina y no pudiera expulsarla”, contó Zhang al diario The Mirror.

Pese a los problemas, los doctores lograron picar la vejiga y le colocaron el cáteter casero que crearon pero les así falta algo para poder extraer el líquido. Así que Zhang optó por ser él quien succionara la orina. El valiente doctor la fue depositando en envases y vasos y en total, logró sacarle 800 ml.

“Fue una situación de emergencia, no se me pudo ocurrir otra manera de hacerlo. Cuando vi que el hombre apenas podía aguantar el dolor, lo único que pensé fue en cómo sacar la orina de esa vejiga”, indicó el doctor.

Por fortuna, el pasajero llegó sano y salvo a la ciudad de Nueva York, en donde fue trasladado a un hospital y luego de ser examinado, fue dado de alta al encontrarse en perfectas condiciones.