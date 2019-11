¡Se le cayeron las plumas! Ahora el ‘Temo’ apoya a un equipo del estado que gobierna

Cuauhtémoc Blanco fue captado alentando a los jugadores del Zacatepec en su partido contra Atlante

¿Ya olvidó al América? Sería algo difícil de creer, pero el hecho es que Cuauhtémoc Blanco estuvo en el Estadio ‘Coruco’ Diaz alentando al Zacatepec, de Morelos, estado que él gobierna. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión llegó más lejos: hasta los vestidores. Allí ofreció una charla motivacional para alentar a los Cañeros en el duelo que sostuvieron la noche de este jueves contra el Atlante, en la semifinal del Ascenso MX.

“Ustedes están a punto de llegar a una final y está en ustedes si quieren estar o no quieren estar. Noventa minutos de concentración, en estos partidos no hay que perder la cabeza, noventa minutos de concentración. Muchísima suerte, que Dios los bendiga. Por ustedes y por su familia que es lo más importante, háganlo por ellos,por la afición. Está en ustedes si quiere estar o no quieren estar, son oportunidades que no pueden desaprovechar”, mencionó el ex futbolista a los jugadores del equipo morelense antes del arranque del duelo.

Las palabras de aliento que dio Cuauhtémoc Blanco al Zacatepec previo a la semifinal de hoy ontra Atlante 👌🏽 Apoyo del gober al 💯 pic.twitter.com/RbDuPii0lE — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) November 21, 2019

A pesar de que el ‘Cuauh’ es todo un emblema del futbol mexicano, parece que las palabras no le ayudaron del todo a los Cañeros del Zacatepec, ya que no lograron sacar el triunfo en su casa y ahora tendrán que buscar anotar gol y no perder de visita en Cancún si quieren mantener vivas sus posibilidades de ascender a Primera División.

¡Gracias Afición! 🎉

Sin ustedes no sería posible.

Que la liguilla de visita sea inolvidable ⚽ ¡Ganaremos en Cancún! ✔ pic.twitter.com/ddh6E4gHch — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) November 21, 2019

El duelo terminó 0-0, por lo que el próximo sábado tendrán que vencer a Atlante o empatarle con goles para clasificar a la final de la categoría de plata del futbol mexicano.