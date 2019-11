Trabajadores de la construcción presionan por pago de salarios robados

Recurren al embargo precautorio para recuperar lo que se les debe

Un grupo de obreros de la construcción interpuso un embargo precautorio (Mechanics lien en inglés) contra el histórico edificio Chapman Court, ubicado en el barrio de Koreatown en Los Ángeles así como contra la compañía hermana Chapman Plaza por más de 45,000 dólares por robo de salarios.

El abogado Cal Soto de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que no se pagó a los trabajadores sus salarios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de este año.

“Representamos a siete trabajadores, pero pensamos que son más los que fueron afectados en este grupo de trabajo”, afirmó.

“Aquí la compañía dueña del edificio contrató varias compañías para hacer el trabajo, y ellos a su vez contrataron a los trabajadores”, explicó.

La compañía dueña se llama ArcWest partners, es una colaboración entre Arc Capital y Belay Investment Group.

La demanda es en contra de las tres compañías contratistas que ArcWest contrató: Core Painting,Kaptive C&P y MDM Builders Group.

Soto explicó que bajo las leyes de California, si los trabajadores que laboran en un edificio no reciben sus salarios, una corte puede forzar la venta del inmueble para recuperarlos.

“Una retención a la propiedad – el embargo precautorio – es el primer paso para este proceso”, señaló.

“El dueño tiene 90 días para responder antes de que presentemos una demanda en la corte para forzarlos a vender el edificio, y recuperar los sueldos”, expuso la abogada Kim Ouillette de Legal Aid at Work.

Agregó que algunos trabajadores no les pagaron nada; y a otros, solo salarios incompletos.

Además de NDLON, los obreros son representados por la Alianza de Trabajadores Inmigrantes Coreanos (KIWA), Legal Aid at Work y Wage Justice Center.

El edificio donde se hicieron los trabajos de renovación se encuentran en la esquina de avenida Alexandría y calle Sexta en Koreatown.

Vicente Pelayo, uno de los trabajadores afectados con el robo de salario, explicó que él trabajó nueve semanas y media, y nunca le pagaron nada.

“Hice trabajos de acabado. Al principio, nos decían que no nos preocupáramos, que nos iban a pagar, pero al último nos cerraron la puerta. Ya no pudimos entrar. Imagínese, mi esposa me decía que yo me había gastado el dinero con mujeres, pero me robaron. Casi me voy con mi familia al puente a dormir”, remarcó.

Pelayo expuso que son como 20 los trabajadores afectados con el robo de salarios, pero aseguró que tienen miedo de reclamar.

Alexanda Suh, directora ejecutiva de KIWA, señaló que los desarrolladores, inversionistas inmobiliarios, y contratistas generan ganancias de los edificios Chapman Plaza y Champman Court.

“Necesitan tomar responsabilidad y asegurarse que la gente cuyo trabajo convirtió esos edificios en maravillosos destinos se les pague por el trabajo que hacen”, dijo.

Y enfatizó que los trabajadores está tratando de cuidar a sus familias. “Por qué es tan difícil para los contratistas simplemente pagarles por su trabajo. El robo de salarios no tiene lugar en nuestra comunidad. Necesitamos un Koreatown donde los trabajadores y residentes puedan triunfar”, indicó.

Según un reporte del Centro Laboral de UCLA, los trabajadores en Los Ángeles pierden 26.2 millones de dólares en robo de salarios cada semana.

KIWA hizo un llamado a los trabajadores que han tenido un problema laboral, robo de salario o discriminación para que acudan a las consultas gratuitas cada jueves de 6 a 7 pm 6-7pm en su local ubicado en el 1053 S. New Hampshire Blvd. de Los Ángeles, con el código postal 90006. También pueden llamar y dejar un mensaje al 213-738-9050.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de las compañías demandas.