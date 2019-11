Jomari Goyso publica mensaje de su mamá en Instagram: “Hijo pusiste una foto en calzoncillos”

El crítico de modas de El Gordo y la Flaca compartió todos los mensajes que recibió de su madre y le echa la culpa a las "vecinas chismosas"

Jomari Goyso recibió un mensaje temprano de parte de su mamá. Y todo el lío empezó por esta imagen, junto a la cual escribió: “Amo encerrarme en mi burbuja de cristal, descansar, pensar, crecer, conectarme con mis emociones…. a veces el ruido no nos deja evolucionar…. #happysaturday siempre les deseo lo mejor! 🙏🙌🏻”.

El mensaje de su mamá no se pudo hacer esperar, pero cabe señalar que antes de juzgarlo culpable, prefirió preguntar, y el español lo hizo público, señalando como responsables a las vecinas. “cuando las vecinas de mi madre no se ponen las gafas 🤓 para ver mi Instagram…….”, escribió Jomari.

La conversación entre madre e hijo continuó así:

Pero Jomari creo que su petición será ignorada, y así lo comentó junto al post: 😉 a ver que responde mi madre… oh me ignora para no poner más leña al fuego…”.

Pero su mamá tenía un último mensaje, con el que parece haber zanjado el asunto y el mensaje para las vecinas, a las que tilda de chismosas. “Fin de la novela…. Lol 😂 mi madre me conoce muyyy bien….. (vecinas chismosas)”.

Y para comprobar que no subió una imagen luciendo sus calzoncillos aquí la fotografía de frente y sin un cristal de por medio, junto a la cual escribió: “mi madre sigue pensando que puse una foto en calzoncillos…. (la foto que puse esta mañana) es un bañador de playa… Si no me quieren creer y en su cabeza les suena mejor “puso una foto en calzoncillos” 🤷🏻‍♂️ son libres de imaginar… Yo los amo igual!! 😉 ahora si!! #happysaturday (no quería usar la foto para no quemar mis bañadores pero ni modo todo sea por La Paz mental de mi madre) (amo mi cuadro de #fridakahlo aunque nadie se fije en eso)”.