Los galanes de Aracely Arámbula, sus romances más sonados

View this post on Instagram

Muchas gracias familia de #Tijuana por habernos acompañado a la premier de la película @inesperado_mx . A los representantes de diferentes sectores de la sociedad que estuvieron presentes en las actividades que se llevaron a cabo en Tijuana, muchas gracias de todo corazón, gracias por su apoyo y por su compromiso con la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Gracias estimado Alcalde Arturo González Cruz por todo el apoyo brindado. Unidos somos más fuertes. El movimiento por la vida y la familia crece y crece, somos la mayoría y vamos a defender y proteger lo más importante de México, la vida misma. Gracias a los legisladores valientes que nos acompañaron dando testimonio de lo que son, defensores de la vida humana, comprometidos con esta ola imparable. ¡Viva México! #VivaMéxico #inesperadolapelícula #Vida✌️