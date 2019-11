Mía Rubín Legarreta paraliza Instagram con su talento

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erick Rubín dio una pequeña muestra de su impresionante voz y provocó miles de halagos en Instagram

Andrea Legarreta compartió en su perfil oficial de Instagram una serie de videos en los que presume el talento de su hija mayor Mia, consiguiendo miles de halagos en la red social.

Mia Rubín dio muestra de su talento al interpretar ‘I’ll Never Love Again’ de Lady Gaga, con el que la joven los conmovió hasta las lágrimas a los fanáticos de su famosa mamá.

“QUE BELLEZA QUE TALENTTO😱“, “Que bellezaaaaa“, “Que orgullo. Cuanto talento“. “Que belleza. Bravo“, “¡Que hermoso“, “Me enchino la piel y me hizo llorar! 😓😍😍”, “Quieroooo llorar …. por dios 👏👏”, “Una fregona !!!! De escucharla también me puse chinita“, “Transmite y eso es wooooowwwww“, “Bravo .. Lo trae .. lo tiene .. tiene eso que no se enseña“, “Que hermosa !!!!!!!! Que voz 🙌🏻“, “Que barbara!!!! Hermosa“, “Llena de ángel y que voz y talento!!!! Además transmite demasiada ternura“, “Muy impresionante Comaye, que voz, que talento, que belleza…!“, “Impresionante!!!!! ❤️ Talento puro!!!!!“, “Hermooooooooso“, “Si de lágrimas en los ojos y piel chinita!!!“, “Wooooow que voz más hermosa !!!!!“, son algunos de los más de 2 mil comentarios que generó la publicación de la conductora.

Los videos que cuentan con más de 81 mil reproducciones fueron comentados por varias personalidades del espectáculo, entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Benny Ibarra, Cecilia Galeano, Paulina Gotto, Noel Schajris, Ximena Navarrete, Lorena Herrera, Samo, Yanet García, Yuri, y Tatiana entre otros.

Andrea Legarreta acompañó la publicación con un mensaje en el que narró el proceso en el que sus dos hijas descubrieron su pasión, la cual siempre ha apoyado junto a su esposo Erik Rubín:

“Cuando descubrimos sus talentos y sus sueños, decidimos apoyarlas y aconsejarlas para que nunca dejaran de prepararse y estudiar para desarrollar sus talentos y luchar por sus sueños“, escribió la conductora.