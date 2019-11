Carolina Sandoval celebra su cumpleaños desde el frío

View this post on Instagram

Que mejor lugar para empezar a celebrar otro año de vida verdad ? Amoooo celebrar todo y más mi cumpleaños, quienes me conocen saben que una de mis palabras favoritas es #vida y pues esto no es casualidad, esto estaba escrito “yo tan romántica” para algunos, ridícula para otros, pero al final del día muy yo 🤣😂🤣😂🤣 de todo un poco. #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #washingtondc #madred2