Acción de Gracias: 6 guarniciones muy mexicanas para acompañar el pavo

View this post on Instagram

¡Estas RAJAS con crema y QUESO te recordarán mucho a las que te preparaba MAMÁ! 🤩 🧀 PORCIONES: 4 INGREDIENTES: – 8 chiles poblanos – 2 cdas de aceite – 1/4 de cebolla blanca picada – 1 ajo finamente picado – 1/2 taza de elote – 3/4 de taza de crema ácida – 1 taza de queso manchego rallado – 1/2 cdita de sal – 1/4 de cdita de pimienta PREPARACIÓN: 1. En un comal, asa los chiles. Colócalos dentro de una bolsa y déjalos reposar 15 minutos o hasta que suden. Pélalos, retira las semillas y corta en rajas. Reserva. 2. En un sartén a fuego medio, calienta el aceite. Saltea la cebolla y el ajo, agrega las rajas y los elotes y cocina unos minutos. 3. Incorpora la crema y cocina por 5 minutos. 4. Agrega el queso y deja que se derrita, sazona con sal y pimienta, y sirve. • • • #kiwilimon #comidamexicana #rajasconcrema #chilepoblano #gastronomiamexicana