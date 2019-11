Filtran audio de la llamada entre Sarita Sosa, Marisol y José Joel el día que murió José José

Suelta la sopa revela el audio de la conversación que tuvieron los hermanos Sosa el pasado 28 de septiembre

Este lunes se dio a conocer en el programa Suelta la sopa el audio de la llamada que Sarira Sosa realizó a sus hermanos, Marisol y José Joel, el día en que murió José José.

En el audio se escucha a la menor de los hermanos Sosa afectada por la muerte de su papá, quien respondió a la llamada que hizo José Joel:

“Lo único que se ahorita es que lo van a bajar del cuarto y no sé”, dijo entre lágrimas.

Cuando Marisol quiso saber en dónde se encontraba, Sarita respondió que se encontraba en el Homestead Hospital, por lo que Marisol quiso comunicarse con el Director General del Hospital, mientras José Joel intentaba asegurarse que no fueran a cometer un error:

“Están ustedes allá, tenemos que irnos para allá y para saber que no vayan a hacer una tontería, queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo con él”.

Ante esto, Sarita reiteró que no sabía qué había pasado y tampoco qué hacer, que no le gritaran y la escucharan porque ella no decidió que las cosas estuvieran así, a lo que José Joel y Marisol insistieron en que ella así lo había querido.

“Tenemos que platicar, eres nuestra hermana, te amamos pero hiciste las cosas muy mal, entonces por eso te estamos llamando y diciendo vamos a platicar” aseguró el primogénito del “Príncipe de la canción”.