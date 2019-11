Víctima de violencia llama al 911 y pide ayuda fingiendo ordenar una pizza

Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en los Estados Unidos han experimentado algún tipo de violencia física por parte de su pareja

Un despachador del servicio de emergencias de la ciudad de Oregon está siendo elogiado después de saber descifrar la petición de ayuda en la difícil y curiosa conversación que mantuvo con una víctima de abuso doméstico que llamó al 911.

Una mujer fingió pedir una pizza, por lo que la persona a la que llamaba no sabía que estaba hablando por teléfono con la policía.

Tanto el despachador como el jefe de policía de Oregon afirmaron que nunca habían escuchado algo así en sus años de experiencia, pero están impresionados por la creatividad de la persona que llamó y que condujo al arresto del abusador.

“Me gustaría pedir una pizza”, dijo la víctima que llamó al 911.

El despachador de emergencias de Oregon, Tim Teneyck, atiende unos días cientos de llamadas, otros solo unas pocas. Ese día, la llamada de esta historia fue la primera que atendió.

“Este es el número incorrecto para pedir una pizza”, dijo Teneyck en un primer momento.

“No, no, no … no estás entendiendo”, repitió la víctima..

La mujer de Oregón llamó al 911 para ayudar a su madre que estaba siendo abusada por Simon López, de 56 años, quien ahora está en la cárcel por violencia doméstica, según contó Teneyck a WWMT Michigan.

Pero para asegurarse de que el abusador no fuera consciente de que ella estaba pidiendo ayuda, utilizó un enfoque creativo.

“¿Sigue ahí el tipo?” preguntó Teneyck.

“Sí. Necesito una pizza grande”, respondió la persona que llamó.

“Muy bien, ¿qué tal un médico? ¿Necesitas médico?”

“No, con pepperoni”.

“Está bien. Nos pondremos en marcha”.

Los expertos en violencia doméstica en el condado de Lucas, en Michigan, afirman que uno de los incidentes que más ven es que el abusador se vuelve aún más violento cuando ven a la víctima o un testigo que intenta pedir ayuda.

Ahora los defensores y la policía esperan que otras víctimas puedan usar este ejemplo además de las otras herramientas que les permiten obtener ayuda sin arriesgar sus vidas.