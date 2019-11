3 graves enfermedades que puedes desarrollar si no te lavas los dientes

Varios estudios han encontrado relación entre una mala salud bucal y la aparición de algunos problemas de salud crónicos

Lavarse los dientes no solo es cuestión de higiene y estética. No solo se lavan los dientes para que tengas una sonrisa perfecta; también debe hacerse con regularidad, durante todo el día, para así poder gozar de una buena salud en general.

Según expertos del cuidado dental, cuando no lavas tus dientes y no les das la atención que necesitan, esto podría desencadenar algunas enfermedades graves, algo que de seguro no sabías.

Debes tener siempre presente que en la zona bucal existen decenas de bacterias que son invisibles a simple vista; muchas de ellas son muy peligrosas, ya que pueden provocar daños severos a tu salud. Si no te lavas los dientes, estas pueden entrar al torrente sanguíneo y provocar daños en tu organismo.

En seguida te decimos 3 graves enfermedades que puedes llegar a desarrollar si no te lavas adecuadamente los dientes.

1) Cáncer de páncreas

Según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard, los hombres que tienen antecedentes de padecimientos de encías, tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad, en algún momento de sus vidas. Los investigadores creen que la mala higiene bucal puede provocar inflamación en todo el cuerpo, lo cual propicia el desarrollo de células cancerígenas.

2) Problemas cardíacos

Si tienes mala salud dental, aumenta el riesgo de que desarrolles alguna infección bacteriana en el torrente sanguíneo, la cual puede dañar las válvulas del corazón.

3) Alzheimer

De acuerdo a un estudio de la Universidad of Central Lancashire, en Inglaterra, aquellas personas que tienen una mala salud dental tienen mayores probabilidades de sufrir problemas de memoria, principalmente Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Esto se debe a una bacteria, la porphyromonas gingivalis, que en casos graves puede destruir neuronas y desencadenar síntomas de confusión y pérdida de la memoria.