El mensaje de paz de J Balvin a su querido Colombia

"Los amo y estoy con ustedes"

Durante los últimos días, miles de ciudadanos colombianos marchan en las calles principales del país pidiendo por un cambio político y social y aunque se dice enterado de lo que está ocurriendo en su tierra natal, J Balvin afirma que él no va a tomar partido y que sólo quiere tranquilidad para los suyos.

Durante su participación en el Coca Cola Flow Fest, el cantante señaló que lo que más importa en estos momentos es velar por los derechos de sus paisanos sin importar los intereses gubernamentales y aseguró que está dispuesto a quienes lo necesitan con la única consigna de que lo que se haga sea con respeto y tranquilidad.

“No me importa hablar ni de izquierda ni de derecha, lo importante es ser rectos en la vida y no pasar por encima de nadie. Aprovecho para mandar un mensaje a mi tierra, a Colombia, que los amo, que estoy con ustedes y que estoy haciendo mi patria por un mejor futuro para nuestro país. Yo no soy político, soy un hombre de paz”, dijo J Balvin.

Por otro lado, el intérprete de “Mi Gente” habló acerca de los migrantes mexicanos y de los menores de edad detenidos en la frontera de los Estados Unidos y les envió su buena vibra para que en un futuro no muy lejano puedan recuperar su libertad y vivir una vida tranquila al lado de sus seres queridos.