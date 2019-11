Marco Antonio Regil llega para reemplazar Caso Cerrado de la Dra. Ana María Polo

La cadena Telemundo ya anuncia el nuevo programa que tomará el lugar del famoso proyecto de la Dra. Polo

La Doctora Ana María Polo ya no grabará nuevos programas para Caso Cerrado en su edición Estelar. Por esta razón el horario de las siete de la noche quedará con una importante vacante. Pero para suplir a la famosa doctora llegará Marco Antonio Regil con un nuevo programa de concursos.

El programa “The Wall” llegará a las pantallas de televisión el próximo 1 de enero a las 7 p.m. El programa se emitirá de manera regular de lunes a viernes con la finalidad de hacer que la familia se enfrente a un gran muro, y con la posibilidad de ganar grandes premios.

La Doctora Ana María Polo le dijo a AP que estaba lista para trabajar en nuestro proyectos, declaración que generó un escándalo a su alrededor, porque Telemundo en su momento desmintió la salida de Polo.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo durante la conversación con AP.

Se sabe que en este 2019 el programa seguirá al aire, pero para 2020 dejará el horario estelar del que gozaba para darle paso a Marco Antonio Regil.