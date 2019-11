Una de las mujeres que defendió al rapero R.Kelly ahora lo llama “monstruo”

Una de las dos novias que apoyaron públicamente a R. Kelly ante las acusaciones federales en Brooklyn y Chicago, por delitos sexuales, ahora dice que ella también fue víctima del rapero, al que definió como un “monstruo”.

Joycelyn Savage, de 24 años, dijo que el cantante en una ocasión la ahogó hasta que se desmayó, orinó y defecó sobre ella y la obligó a llamarlo “papá” y “maestro”, e incluso según su relato la obligó a someterse a un aborto quirúrgico en su residencia.

El pasado 5 de agosto el tribunal del estado de Minnesota acusó de nuevos delitos sexuales al rapero, quien supuestamente pagó en 2001 a una adolescente para mantener relaciones sexuales.

Estos nuevos cargos contra el músico llegaron unas semanas después de que ya fuera detenido en Chicago y trasladado a Nueva York, ya que está acusado en ambas ciudades de abusar de una docena de víctimas desde la década de 1990.

Los fiscales de ese caso creen que se aprovechó de “muchas más” menores que aún no han sido identificadas.

En este contexto y tras haber defendido al rapero en una entrevista en televisión, Joycelyn Savage dice ahora que el rapero llegó a obligarla a abortar: “Nunca me operaron en mi vida, así que fue realmente impactante y un momento aterrador para mí. No quería que fuera al hospital porque saldría en las noticias”.

Savage hizo las acusaciones en una serie de publicaciones el pasado fin de semana en el sitio web de suscripción Patreon.com, un portal en el que hay que pagar para acceder al contenido, del que han dado cuenta hoy diversos medios locales en Estados Unidos.

Savage dijo que Kelly inicialmente la cortejó en 2015 con cumplidos y le prometió que la convertiría en una estrella.

Según su relato, la colmó de atención y de compras hasta que creyó que estaban enamorados, y fue entonces cuando comenzó a manipularla y “controlarla”.

“Si Robert me llamaba, yo debía responder con ‘Sí, papá’ o ‘Por favor, papá'”, comentó en la web.

“Una vez me agarró y me estranguló hasta que me desmayé. Tenía moretones alrededor del cuello, y él me dijo que usara un cuello de tortuga o una bufanda para cubrirlos cada vez que me sacara en público “.

